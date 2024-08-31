В Новосибирске трамвай № 13 «возьмёт выходной» на один день

В Новосибирске на один день будет прекращено движение трамвая № 13. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
С 22:30 субботы, 31 августа и до 2 сентября 13-й трамвай «возьмёт выходной» в связи с ремонтом путей на улице Зыряновской.
1 сентября вместо него на линию выйдет временный трамвайный маршрут № 5. Он будет ходить по следующей схеме:
конечный остановочный пункт «Золотая Горка», проспект Дзержинского, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, конечный остановочный пункт «Сад Мичуринцев». На маршруте будет работать пять единиц подвижного состава.
Экипажи маршрутов № 5 и 13 проинформируют пассажиров о временных изменениях. А МКУ «ЦУГАЭТ» организует диспетчерское руководство, контроль работы маршрутов и учёт рейсов в соответствии с внесенными изменениями.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске трамвай № 10 в субботу будет ходить по временной схеме.