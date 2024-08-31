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Зал ожидания для маломобильных пассажиров появился на вокзале Иркутска

В оборудованном помещении могут разместиться сразу восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске создали новый зал ожидания для маломобильных пассажиров. Открытие в торжественной обстановке состоялось на ж/д вокзале 30 августа. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской ЖД.

— Специализированное пространство оборудовано отдельным табло с расписанием поездов, тактильно-визуальными средствами отображения информации, индукционной системой для слабослышащих посетителей и кнопкой вызова персонала. Комфортное размещение обеспечивают удобные кресла, а также места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в креслах-колясках, — сообщают в ВСЖД.

Площадь зала ожидания составляет 25 кв. м. Стоит отметить, что в специально оборудованном помещении могут разместиться сразу восемь человек. В это число входят и их сопровождающие.