Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена фигуриста из Перми Волосожар готовила дочь к первому классу онлайн

И рассказала, что Анжелика очень ждет встречи с другом, который учится во втором классе.

Источник: Соцсети

На своей странице ВКонтакте жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар выложила смешное фото своей дочери Анжелики и рассказала о том, как девочка готовилась к поступлению в первый класс.

«Даже не верится, что Ликуся уже идет в первый класс. Волнительно, и такое ощущение, что сам идешь в школу. Подготовку мы проходили онлайн, это было удобно, в связи с нашими передвижениями. В целом, уже все подготовлено, от наряда, до выученного стиха на школьной линейке», — рассказывает Волосожар.

На прикрепленной к записи фотографии, Анжелика стоит с кучей больших и уже пожелтевших листьев и с очень удивленным выражением лица.

«При этом не скажу, что Анжелика идет с огромным удовольствием в 1 класс, так как в этом году у нас лето затянулось на 4 месяца и так не хочется с ним прощаться. С другой стороны, в школе, учится ее друг во 2 классе, и она очень ждет встречи, чтобы вместе проводить время на переменах».

образование