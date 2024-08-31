Жена фигуриста из Перми Волосожар готовила дочь к первому классу онлайн

«При этом не скажу, что Анжелика идет с огромным удовольствием в 1 класс, так как в этом году у нас лето затянулось на 4 месяца и так не хочется с ним прощаться. С другой стороны, в школе, учится ее друг во 2 классе, и она очень ждет встречи, чтобы вместе проводить время на переменах».