Жена фигуриста из Перми Волосожар готовила дочь к первому классу онлайн

На своей странице ВКонтакте жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар выложила смешное фото своей дочери Анжелики и рассказала о том, как девочка готовилась к поступлению в первый класс.
«Даже не верится, что Ликуся уже идет в первый класс. Волнительно, и такое ощущение, что сам идешь в школу. Подготовку мы проходили онлайн, это было удобно, в связи с нашими передвижениями. В целом, уже все подготовлено, от наряда, до выученного стиха на школьной линейке», — рассказывает Волосожар.
На прикрепленной к записи фотографии, Анжелика стоит с кучей больших и уже пожелтевших листьев и с очень удивленным выражением лица.
«При этом не скажу, что Анжелика идет с огромным удовольствием в 1 класс, так как в этом году у нас лето затянулось на 4 месяца и так не хочется с ним прощаться. С другой стороны, в школе, учится ее друг во 2 классе, и она очень ждет встречи, чтобы вместе проводить время на переменах».