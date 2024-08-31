Омичам посоветовали быть аккуратнее с проветриванием и открытыми окнами

Обь-Иртышское УГМС объявило в Омске режим неблагоприятных метеорологических условий. Он действовал в период с 20:00 309 августа до 10:00 31 августа.
В это время в атмосферном воздухе плохо рассеивались вредные примеси и предприятиям было рекомендовано снизить объем промышленных выбросов.
Однако судя по жалобам омичей в паблике проекта «Дыши» «Вконтакте», рекомендациям УГМС последовали не все.
«Четь не задохнулась ночью на Пригородной!», — написала омичка.
А вот уже сегодняшний пост: «На часах 10:48, такое ощущение, что рядом открыли горелку с газом!», — написала жительница дома на проспекте Комарова.
Также сегодня утром запах газа и химических примесей ощущался в домах на пересечении Дмитриева и Комарова.
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями администраторы проекта «Дыши» порекомендовали омичам быть аккуратнее с проветриванием и открытыми окнами.