Демешин предложил Путину развивать судоходство на Амуре в Хабаровском крае

«Те, кто постарше, помнят маршруты по нашей великой русской реке — от верховьев в районе Благовещенска до низовьев и выхода в Татарский пролив у Николаевска-на-Амуре. Мы обязаны вернуть людям эти возможности, и сделать ещё лучше, чем раньше. Тем более, что развитие острова Большой Уссурийский открывает широкие возможности для туризма», — сказал Демешин.