Демешин предложил Путину развивать судоходство на Амуре в Хабаровском крае

Глава государства выразил готовность поддержать инициативы, сообщил врио губернатора в личном Telegram-канале.
Демешин напомнил, что в советское время на Амуре существовало множество речных маршрутов, включая выход в Татарский пролив. Он отметил, что необходимо восстановить эти маршруты и улучшить их, а также воспользоваться потенциалом острова Большой Уссурийский.
«Те, кто постарше, помнят маршруты по нашей великой русской реке — от верховьев в районе Благовещенска до низовьев и выхода в Татарский пролив у Николаевска-на-Амуре. Мы обязаны вернуть людям эти возможности, и сделать ещё лучше, чем раньше. Тем более, что развитие острова Большой Уссурийский открывает широкие возможности для туризма», — сказал Демешин.
Восстановление инфраструктуры, включая причалы и строительство новых речных судов из композитных материалов на Хабаровском судостроительном заводе, потребует времени. Однако работы уже начаты и находятся в активной стадии, подчеркнул глава края.
Также Демешин вручил президенту книгу Геннадия Невельского, в которой содержится знаменитая фраза Николая I, ставшая девизом для дальневосточных моряков: «Где хоть раз русский флаг был поднят, там он опускаться не должен!».