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Демешин предложил Путину развивать судоходство на Амуре в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин представил президенту России Владимиру Путину предложения по развитию пассажирского и круизного судоходства на реке Амур.

Источник: Соцсети

Глава государства выразил готовность поддержать инициативы, сообщил врио губернатора в личном Telegram-канале.

Демешин напомнил, что в советское время на Амуре существовало множество речных маршрутов, включая выход в Татарский пролив. Он отметил, что необходимо восстановить эти маршруты и улучшить их, а также воспользоваться потенциалом острова Большой Уссурийский.

«Те, кто постарше, помнят маршруты по нашей великой русской реке — от верховьев в районе Благовещенска до низовьев и выхода в Татарский пролив у Николаевска-на-Амуре. Мы обязаны вернуть людям эти возможности, и сделать ещё лучше, чем раньше. Тем более, что развитие острова Большой Уссурийский открывает широкие возможности для туризма», — сказал Демешин.

Восстановление инфраструктуры, включая причалы и строительство новых речных судов из композитных материалов на Хабаровском судостроительном заводе, потребует времени. Однако работы уже начаты и находятся в активной стадии, подчеркнул глава края.

Также Демешин вручил президенту книгу Геннадия Невельского, в которой содержится знаменитая фраза Николая I, ставшая девизом для дальневосточных моряков: «Где хоть раз русский флаг был поднят, там он опускаться не должен!».