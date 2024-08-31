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МЧС: На Уссури в Хабаровском крае вероятен резкий подъем воды

На территории Вяземского района возможен резкий подъем уровня воды на реке Уссури, сообщили «РГ» в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Волна паводка продвигается по реке и, по информации специалистов Дальневосточного УГМС, 1—4 сентября у села Венюково прогнозируется повышение уровня воды до 400−450 сантиметров, при том что отметка неблагоприятного явления — 400 сантиметров.

Спасатели предупреждают, что есть вероятность подтопления огородов, приусадебных участков, внутрипоселковых дорог в населенных пунктах, расположенных на реке Уссури.

Паводковая обстановка находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Главе района направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

МЧС