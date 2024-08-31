МЧС: На Уссури в Хабаровском крае вероятен резкий подъем воды

Волна паводка продвигается по реке и, по информации специалистов Дальневосточного УГМС,
Спасатели предупреждают, что есть вероятность подтопления огородов, приусадебных участков, внутрипоселковых дорог в населенных пунктах, расположенных на реке Уссури.
Паводковая обстановка находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Главе района направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.