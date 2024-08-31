В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка в багажнике

В Красноярске установили личность водителя, которая перевозила ребенка в багажнике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Выяснилось, что в багажнике автомобиля «Хонда Шаттл» находился 7-летний сын 47-летней жительницы Красноярска. Она пояснила, что таким образом проехала совсем немного — по двору жилого дома, а после этого ребенка пересадили в такси, ожидавшее поблизости.
За нарушение женщина получила штраф в размере 3 тысяч рублей по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Напомним, что видеозапись этого инцидента была опубликована в социальных сетях.