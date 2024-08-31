Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка в багажнике

Штраф составил 3 тысячи рублей.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске установили личность водителя, которая перевозила ребенка в багажнике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Выяснилось, что в багажнике автомобиля «Хонда Шаттл» находился 7-летний сын 47-летней жительницы Красноярска. Она пояснила, что таким образом проехала совсем немного — по двору жилого дома, а после этого ребенка пересадили в такси, ожидавшее поблизости.

За нарушение женщина получила штраф в размере 3 тысяч рублей по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Напомним, что видеозапись этого инцидента была опубликована в социальных сетях.

ГИБДД