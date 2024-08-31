Выбираем красивый букет на 1 сентября 2024 в Хабаровске: фото

Многие спешат в цветочные магазины, киоски или на рынки. Покупку букетов в День знаний-2024 многие традиционно оставляют на последний день лета, но из-за того, что праздничная линейка в этом году состоится 2 сентября во многих школах, букеты еще будут приобретать завтра 1 сентября и послезавтра.