Выбираем красивый букет на 1 сентября 2024 в Хабаровске: фото

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Многие спешат в цветочные магазины, киоски или на рынки. Покупку букетов в День знаний-2024 многие традиционно оставляют на последний день лета, но из-за того, что праздничная линейка в этом году состоится 2 сентября во многих школах, букеты еще будут приобретать завтра 1 сентября и послезавтра.
От изобилия гортензий, лилий, хризантем, роз просто глаза разбегаются, но продавцы готовы помочь. Цена на букеты в одном из бутиков от 2000 до 3100 рублей. Также в продаже есть открытки, конверты, шарики, мягкие игрушки. На улице бабушки один букет из астр продают по 400 рублей.
Какие цветы и готовые букеты предлагают и по какой цене в Хабаровске, в нашем фоторепортаже.