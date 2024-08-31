В Новосибирске опубликована полная программа мероприятий на 1 сентября

В Новосибирске 1 сентября на Михайловской набережной пройдет открытие учебного сезона на празднике «Линейка Первых», где на главной сцене выступят самые талантливые артисты Новосибирской области, а также приглашенным гостем на мероприятии станет финалист музыкального проекта «Песни на ТНТ», автор молодежных хитов, талантливый певец — AMCHI.
Сиб.фм подготовил полную программу праздника:
12:00 — Начало мероприятия «Линейка Первых».
12:07 — Эстрадный центр «Апельсин» выступит с вокально-хореографической постановкой «Попурри».
12:15 — Ивент-диджей Новосибирска, вошедший в рейтинг ТОП-100 Диджеев России, Сёма Стелс исполнит свой лучший сет.
13:04 — Выступает с танцем «Будь Первым!» эстрадный центр «Апельсин».
13:09 — С известной песней «Матушка-Земля» выступит Дворовенко Елизавета.
13:12 — На барабанах сыграет Штырхацкий Роман.
13:17 — Вокалистка Овсянникова Ульяна исполнит песню «Нарисовать мечту».
13:22 — Выступит эстрадная студия «Феникс».
13:26 — Хор «Первых» из 26 человек исполнит песню «Ничего не жаль».
13:35 — Вокалистка Васильева Маргарита исполнит песню «Взгляни на эту Землю с высоты».
13:39 — Молодежное творческое объединение «Не просто дети» споет песню «Время Первых».
13:43 — Шоу Балет Натальи Бизяевой, Dance Queen’s Show исполнит на сцене танец под названием «Человек и время».
13:46 — Трио «Нотки» споет «Песенка моя».
13:49 — Исполнитель Геер Ярослав споет песню «Дальше-больше».
13:55 — Хор «Первых» исполнит песню «Звезды большой страны».
14:02 — Прозвучит гимн Российской Федерации.
14:10 — Торжественное приветствие активистов местных отделений Движения Первых Новосибирской области, которые создают историю детского движения на всей территории региона.
14:23 и 14:30 — Коллективы «Товарищ» + «Спутник» соберутся на сцене для общего флешмоба.
14:34 — Подведение итогов розыгрыша.
14:40 — Эстрадный центр «Апельсин» станцует танец «Двигаться вперед».
14:44 — На сцене выступают представители молодежного проекта Новосибирской области «МУЗ. ХАБ» Ирина Чурина и Марина Качевская.
14:52 — Музыкальная группа «СНИМКИ» со своим творческим номером.
15:20 — Хэдлайнер мероприятия финалист музыкального проекта «Песни на ТНТ» певец AMCHI исполнит 13 своих лучших композиций на сцене Новосибирска.