В Новосибирске опубликована полная программа мероприятий на 1 сентября

В Новосибирске 1 сентября на Михайловской набережной пройдет открытие учебного сезона на празднике «Линейка Первых», где на главной сцене выступят самые талантливые артисты Новосибирской области, а также приглашенным гостем на мероприятии станет финалист музыкального проекта «Песни на ТНТ», автор молодежных хитов, талантливый певец — AMCHI.