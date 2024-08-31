Слëзы Ткачëва и новый голос Арены: «Авангард» представил команду на сезон 24/25

«Авангард» готов к новому сезону. На «G-Drive Арене» прошëл большой хоккейный праздник, главными героями которого стали сами «ястребы». Масштабная презентация началась с огромных очередей за автографами, а завершилась концертом группы «Моя Мишель» под выступления известных фигуристов.
Впервые, чтобы попасть на презентацию, нужно было заплатить. Организаторы учли опыт прошлых лет с многотысячными толпами и перенесли шоу с Соборной площади на «G-Drive Арену».
За двадцать минут до открытия стадиона перед входами стоят очереди. Причина ажиотажа проста: сразу после открытия начнётся большая автограф-сессия с участием сразу восьми хоккеистов «Авангарда». Очередь решили предусмотрительно формировать с улицы: люди бегом бежали в надежде занять место получше. В качестве перестраховки соцсети «Авангарда» предупреждали заранее: автографов может хватить не всем!
Но… хватило. Выяснилось, что далеко не всем нужны автографы всех восьми хоккеистов, так что очередь двигалась быстро. Самый популярный среди болельщиков — Владимир Ткачёв: омский «волшебник» после травмы приобрёл ещё больший авторитет в глазах публики.
И в какой-то момент очередь просто закончилась. Полутора часов хватило всем жадным до бесплатной атрибутики болельщикам. Это очень перекликается с тем, какие бешеные очереди были здесь же на закрытии сезона 2022/23: тогда некоторые фанаты впустую простояли в ожидании автографов по два часа.
Более напряжённая обстановка была около стоек Программы Лояльности: владельцам абонементов выдавали эксклюзивный шарф в подарок, но забрать его можно было только на презентации 30 августа. Решили просто, объявив, что шарф можно будет забрать в клиентском центре на Ленина. Ну, или уже во время одной из игр в сезоне.
Со временем люди стали занимать места в чаше Арены, где понемногу шёл разогрев к главному событию вечера.
Прежде всего здесь объявили победителя конкурса «Голос Арены». В его рамках всё лето искали замену главному «заводиле» Арены Никите Петрову, который в следующем году не сможет работать в Омске. Лучшим среди трёх финалистов стал Даниил Полфëров — забавно, что он уже работает на Арене в дни матчей, но развлекает зрителей на сцене у главного входа. Повышение, получается.
Старт самой презентации дал Марк Верба — не зря мы целый материал посвятили его медийности. Игроков представляли по тематическим группам: молодые, опытные, вратари, иностранцы. Каждой группе ведущий Вячеслав Макаров (ведущий, певец и шоумен, а в прошлом — КВНщик) предлагал особенное развлечение.
Так, опытным «ястребам» достался квиз по Омску с вопросами о возрасте города (вопрос в свете последних событий и правда сложный) и самом дружелюбном районе. На выбор в последнем вопросе давали, к слову, Лукьяновку, Чкаловск, Амур и Порт-Артур.
В один момент на сцене неожиданно появилась Надежда Демичева — тот самый легендарный голос «Авангарда» в добалашихинскую эпоху, чей тембр точно помнят все опытные болельщики омской команды.
Более тридцати лет Надежда Викторовна озвучивает, кто же «Шайбу заброси-и-л…». Но сегодня ей предложили самой попробовать бросить по воротам — да не просто клюшкой, а орудием труда самого Яромира Ягра. Бросок, правда, не получился, а жаль.
Тем не менее, Демичевой досталась заслуженная награда «Золотой голос “Авангарда”.
И вот перед болельщиками появляется вся команда в полном составе… кроме одного игрока. Под овации Арены последним на костылях выходит Владимир Ткачёв.
«Хотелось бы поблагодарить вас за слова поддержки. Большое спасибо! Надеюсь, в скором времени сумею выйти на лёд и радовать вас голевыми действиями», — обратился к фанатам звёздный нападающий.
В поддержку Ткачёва, который, по самым позитивным прогнозам, вернётся в строй не раньше Нового года, фан-сектор «ястребов» создал красивый перфоманс. Кажется, в этот момент на глазах 19-го номера появились слëзы.
«Мы рады этой встрече и ждем начала сезона, чтобы радовать вас своей игрой и победами», — сказал на презентации главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин. — «Это мой 7-й сезон в организации, и “Авангард” уже давно у меня в крови, это никогда не поменяется. Но за последние два года город Омск стал мне родным. Вы открываете свои сердца для команды, поддерживаете нас в тяжелые моменты, радуетесь вместе с нами. И, наверное, это самое главное в жизни, когда есть с кем разделить горесть и радость».
Хедлайнер вечера — группа «Моя Мишель». Их появление на презентации «Авангарда» выглядит необычно: всё же среди хоккейных фанатов коллектив ассоцируют с нижегородским «Торпедо».
На некоторых композициях в качестве подтанцовки выступали известные фигуристы: чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также чемпионы России Елизавета Худайбердиева, Егор Базин и Софья Акатьева.
Далеко не все зрители дождались конца концерта. «Моя Мишель» закончили выступление в половине одиннадцатого вечера — к этому моменту пустовало примерно две трети мест на трибунах «G-Drive Арены».
Всего же праздник, по данным пресс-службы «Авангарда», посетило свыше девяти тысяч человек.
К последней песне нижний ярус выглядел совсем удручающе. Большинство зрителей торопилось занять место в шаттлах, которые поехали после концерта во все концы Омска.