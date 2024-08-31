Слëзы Ткачëва и новый голос Арены: «Авангард» представил команду на сезон 24/25

«Мы рады этой встрече и ждем начала сезона, чтобы радовать вас своей игрой и победами», — сказал на презентации главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин. — «Это мой 7-й сезон в организации, и “Авангард” уже давно у меня в крови, это никогда не поменяется. Но за последние два года город Омск стал мне родным. Вы открываете свои сердца для команды, поддерживаете нас в тяжелые моменты, радуетесь вместе с нами. И, наверное, это самое главное в жизни, когда есть с кем разделить горесть и радость».