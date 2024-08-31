Губернатор Омской области Хоценко поручил членам регионального правительства посетить школьные линейки

«В преддверии нового учебного года прошу обязательно принять участие в праздничных линейках, которые пройдут в понедельник. Необходимо поздравить детей и родителей, поблагодарить педагогов и наставников за их труд и, конечно, вручить первоклассникам от Омской области фирменные рюкзаки», — сказал Виталий Хоценко.