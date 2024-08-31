Губернатор Омской области Хоценко поручил членам регионального правительства посетить школьные линейки

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Такое поручение было озвучено на оперативном совещании в субботу, 31 августа.
«В преддверии нового учебного года прошу обязательно принять участие в праздничных линейках, которые пройдут в понедельник. Необходимо поздравить детей и родителей, поблагодарить педагогов и наставников за их труд и, конечно, вручить первоклассникам от Омской области фирменные рюкзаки», — сказал Виталий Хоценко.
Напомним, что именно на торжественных линейках 2 сентября каждый из более чем 24 тысяч первоклассников получит брендированный рюкзак с канцелярскими принадлежностями.
Ранее мы сообщали, что в Омске появится Центр дипломатии ШОС. Открытие планирую провести в рамках Форума глав регионов — членов Шанхайской организации сотрудничества.