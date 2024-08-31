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График работы центров московского долголетия изменится с 1 сентября

Для удобства горожан старшего возраста с 1 сентября изменится график работы центров московского долголетия. Они будут открыты с понедельника по субботу до 21:00, а воскресенье у всех центров, кроме флагманских, станет выходным. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Freepik

«Центры московского долголетия за пять лет своего существования стали для многих жителей столицы старшего поколения любимым местом проведения досуга — здесь у каждого есть возможность создать клуб по интересам и объединить таких же увлеченных людей, а также присоединиться к действующим сообществам. Сейчас их уже более 5,5 тыс. Там можно вместе творить, открывать для себя новые знания, заниматься спортом, организовывать творческие вечера и делать многое другое. Мы изучили посещаемость центров и пришли к выводу, что работающие участники чаще выбирают вечерние занятия, а по воскресеньям предпочитают проводить время с семьей и близкими. Те, кто уже не трудится, стремятся в центры утром. Для удобства всех москвичей старшего возраста мы увеличили время работы центров», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

Отмечается, что особый график работы будет у учреждений, которые располагаются в торговых центрах, — с 10:00 до 21:00.