График работы центров московского долголетия изменится с 1 сентября

«Центры московского долголетия за пять лет своего существования стали для многих жителей столицы старшего поколения любимым местом проведения досуга — здесь у каждого есть возможность создать клуб по интересам и объединить таких же увлеченных людей, а также присоединиться к действующим сообществам. Сейчас их уже более 5,5 тыс. Там можно вместе творить, открывать для себя новые знания, заниматься спортом, организовывать творческие вечера и делать многое другое. Мы изучили посещаемость центров и пришли к выводу, что работающие участники чаще выбирают вечерние занятия, а по воскресеньям предпочитают проводить время с семьей и близкими. Те, кто уже не трудится, стремятся в центры утром. Для удобства всех москвичей старшего возраста мы увеличили время работы центров», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.