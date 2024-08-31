«В течение трех дней мы вернёмся к обычному режиму»: в Красноярске с трудностями заканчивается отключение горячей воды

Кроме того, в Сибирской Генерирующей Компании отмечают, что горячая вода может не поступать в некоторые дома из-за того, что управляющие компании проигнорировали поступившие им уведомления и не открыли входную арматуру или не перенастроили оборудование в подвалах. По этой причине жителям части зданий в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Свердловском районе придётся подождать ещё немного, прежде чем горячая вода снова появится полноценно в трубах.