«В течение трех дней мы вернёмся к обычному режиму»: в Красноярске с трудностями заканчивается отключение горячей воды

31 августа в четыре района Красноярска должна была вернуться горячая вода после планового отключения для проведения гидравлических испытаний. СГК сообщает, что проверка прошла успешно и вода уже возвращается жителям, но некоторым придётся подождать.
Отключили горячую воду 22 августа и должны были вернуть её 31 августа в 9:00, но по состоянию на 13:00 во многих домах Красноярска, подключённых к ТЭЦ-2 из крана течёт только холодная вода. Как оказалось, это связано с дефектами на теплосетях, которые обнаружились только при подаче горячей воды. Специалисты уже занимаются ремонтом на улицах Крупской и Новая Заря.
Кроме того, в Сибирской Генерирующей Компании отмечают, что горячая вода может не поступать в некоторые дома из-за того, что управляющие компании проигнорировали поступившие им уведомления и не открыли входную арматуру или не перенастроили оборудование в подвалах. По этой причине жителям части зданий в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Свердловском районе придётся подождать ещё немного, прежде чем горячая вода снова появится полноценно в трубах.
К рабочему режиму обещают вернуться в течение трёх дней. Тем домам, которые испытывают недостаток ресурсов, будет сделан перерасчёт.
В СГК приносят свои извинения за предоставленные неудобства и отмечают, что плановые работы по реализации мероприятий схемы теплоснабжения всё ещё идут. Ранее часть домов левобережья Красноярска получила горячую воду даже досрочно.