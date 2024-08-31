Около 5 тыс. детсадов и школ Москвы готовы к новому учебному году

Как отмечается, первоклассниками станут около 100 тыс. маленьких москвичей. Чтобы ребятам было комфортно учиться, были созданы все условия. О готовности образовательных учреждений к началу учебного года позаботились заранее. В течение лета отремонтировали более 2,1 тыс. зданий школ и детских садов. К 1 сентября откроется 31 новое здание. В них смогут учиться 10 тыс. 400 школьников и 4 тыс. 370 дошкольников. До начала учебного года благоустроили 124 прилегающие территории образовательных учреждений. В частности, обновили игровые и спортивные площадки. Все они оснащены безопасным покрытием и новым современным оборудованием. Для всестороннего развития ребят установили метеоплощадки, теплицы, создали зоны для занятия музыкой и наукой. Кроме того, обновили покрытие проездов и дорожек, добавили зелени и модернизировали системы освещения.
Кроме того, началась программа модернизации образовательной инфраструктуры «Моя школа». Уже реконструированы четыре здания старой постройки. Также завершены работы по подготовке к новому осенне-зимнему и отопительному сезонам оборудования и сетей теплоснабжения зданий системы образования. Столичные энергетики обеспечат надежное и бесперебойное электроснабжение детских садов, школ, высших и средних специальных образовательных учреждений.
Особое внимание уделено и вопросам дорожной безопасности. Разметку обновили возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек, спортивных комплексов. Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли около 10 тыс. знаков «Осторожно, дети!» на дороги столицы в преддверии Дня знаний.
К началу нового учебного года во всех образовательных учреждениях Москвы созданы условия для организации питания детей. За счет городского бюджета пятиразовым питанием обеспечат всех дошкольников групп полного дня и учащихся интернатов. Школьники с первого по четвертый класс будут получать бесплатные завтраки, а учащиеся льготных категорий — завтраки и обеды. Обеды предусмотрены для студентов колледжей.
«Обучение в предпрофессиональных классах в новом учебном году станет более практико-ориентированным. Продолжит действовать единый стандарт, определяющий требования к качеству преподавания, набору предметов и спецкурсов, взаимодействию с колледжами, вузами, научными организациями и индустриальными партнерами. Это позволит старшеклассникам получать больше знаний и практических навыков, связанных с выбранной профессией. В рамках масштабной модернизации системы среднего профессионального образования в колледжах Москвы обновляются образовательные программы. Они становятся более актуальными и ориентированными на практику. Обучиться можно более чем 170 специальностям и профессиям, востребованным во всех отраслях экономики города. Благодаря налаженному сотрудничеству более чем с 3 тыс. работодателей выпускники успешно трудоустраиваются на ведущие предприятия города», — говорится в материале.