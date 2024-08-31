Около 5 тыс. детсадов и школ Москвы готовы к новому учебному году

Как отмечается, первоклассниками станут около 100 тыс. маленьких москвичей. Чтобы ребятам было комфортно учиться, были созданы все условия. О готовности образовательных учреждений к началу учебного года позаботились заранее. В течение лета отремонтировали более 2,1 тыс. зданий школ и детских садов. К 1 сентября откроется 31 новое здание. В них смогут учиться 10 тыс. 400 школьников и 4 тыс. 370 дошкольников. До начала учебного года благоустроили 124 прилегающие территории образовательных учреждений. В частности, обновили игровые и спортивные площадки. Все они оснащены безопасным покрытием и новым современным оборудованием. Для всестороннего развития ребят установили метеоплощадки, теплицы, создали зоны для занятия музыкой и наукой. Кроме того, обновили покрытие проездов и дорожек, добавили зелени и модернизировали системы освещения.