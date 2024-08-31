Московский зоопарк изменит режим работы с 1 сентября

Зайти в парк можно будет до 19:00, терминалы и кассы будут работать с открытия и до этого времени. Стоит отметить, что дополнительные входы со стороны улиц Большая Грузинская и Красная Пресня работают с 10:00 до 18:00, следует из сообщения в Telegram-канале.