В Татарстане назвали районы с самым богатым урожаем лесных орехов

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) назвали районы Татарстана с самым большим урожаем лесных орехов. В их числе Заинский, Мамадышский, Арский и Зеленодольский районы.
В республике можно найти два основных дикорастущих вида орехов. Самый популярный — это лесной орех, который часто называют фундуком из-за внешнего сходства. Еще один вид, встречающийся в регионе — это миндаль низкий. Он растет в каменистых степях, однако его сбор запрещен, поскольку орех занесен в Красную книгу Татарстана.
Врач университетской клиники КФУ Эльвира Аминева отмечает, что лесные орехи богаты питательными веществами, являются источником клетчатки, витаминов, белка и здоровых жиров. Орехи также помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает пресс-служба вуза.