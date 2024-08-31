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В Татарстане назвали районы с самым богатым урожаем лесных орехов

Лесной орех можно встретить в европейской части России.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) назвали районы Татарстана с самым большим урожаем лесных орехов. В их числе Заинский, Мамадышский, Арский и Зеленодольский районы.

В республике можно найти два основных дикорастущих вида орехов. Самый популярный — это лесной орех, который часто называют фундуком из-за внешнего сходства. Еще один вид, встречающийся в регионе — это миндаль низкий. Он растет в каменистых степях, однако его сбор запрещен, поскольку орех занесен в Красную книгу Татарстана.

Врач университетской клиники КФУ Эльвира Аминева отмечает, что лесные орехи богаты питательными веществами, являются источником клетчатки, витаминов, белка и здоровых жиров. Орехи также помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает пресс-служба вуза.