В Татарстане назвали районы с самым богатым урожаем лесных орехов

В республике можно найти два основных дикорастущих вида орехов. Самый популярный — это лесной орех, который часто называют фундуком из-за внешнего сходства. Еще один вид, встречающийся в регионе — это миндаль низкий. Он растет в каменистых степях, однако его сбор запрещен, поскольку орех занесен в Красную книгу Татарстана.