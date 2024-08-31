Что изменится в Ростовской области с 1 сентября 2024: Новые уроки, штрафы за высадку пассажиров и подорожание развода

В сентябре перечень категорий пассажиров, которых ни при каких обстоятельствах нельзя высаживать из общественного транспорта, расширяется. Как объяснили в прокуратуре Ростовской области, если с 2021 года для водителей и транспортных предприятий были введены штрафы за высадку детей до 16 лет без сопровождения взрослых, то теперь — еще и людей с первой группой инвалидности, детей-инвалидов, если они не оплатили проезд. По закону, принятому 12 июня 2024-го, за такое нарушение водитель заплатит штраф в 5 тысяч рублей, а должностное лицо — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.