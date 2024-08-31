Что изменится в Ростовской области с 1 сентября 2024: Новые уроки, штрафы за высадку пассажиров и подорожание развода

С 1 сентября 2024 года ряд изменений начнет действовать в Ростовской области и России. Для тысяч школьников введут новые предметы, будет введен запрет на высадку из общественного транспорта некоторых пассажиров, а обанкротившихся людей не смогут выселить из ипотечной квартиры.
Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области в первый месяц осени.
НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
С 1 сентября в школах введут новые предметы. Так, «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе заменят обязательные уроки «Основы безопасности и защиты Родины» — ОБЗР. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Предмету будут учить в 5 — 11 классах. В средней школе объяснят, какие мероприятия проводятся для защиты населения при ЧС или военной угрозе, а в старшей добавится и практика, включающая тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку.
Вместо уроков «технологии» в обязательную часть образовательной программы вводят уроки труда. В начальной и старшей школе — по часу в неделю, в средней — по два. Помимо стандартных кулинарии, кройки, шитья и столярного дела в зависимости от потребности рынка труда могут вводиться модули «Растениеводство» или «Автоматизированные системы». Обучат компьютерной графике и даже посвятят раздел БПЛА.
ФЛАГ ДЛЯ ВСЕХ.
Кроме того, если раньше Государственный флаг России были обязаны поднимать только над общеобразовательными организациями — школами, лицеями, гимназиями, то с 1 сентября 2024 года — над всеми образовательными учреждениями. Это и детские сады, и колледжи с техникумами, и вузы, и учреждения дополнительного образования. Ранее поднимать триколор над ними или нет, решалось руководством образовательного учреждения.
ЗАПРЕТ НА ВЫСАДКУ ИЗ ТРАНСПОРТА.
В сентябре перечень категорий пассажиров, которых ни при каких обстоятельствах нельзя высаживать из общественного транспорта, расширяется. Как объяснили в прокуратуре Ростовской области, если с 2021 года для водителей и транспортных предприятий были введены штрафы за высадку детей до 16 лет без сопровождения взрослых, то теперь — еще и людей с первой группой инвалидности, детей-инвалидов, если они не оплатили проезд. По закону, принятому 12 июня 2024-го, за такое нарушение водитель заплатит штраф в 5 тысяч рублей, а должностное лицо — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
ЗА РУЛЬ ТАКСИ — С ПОЛИСОМ.
Обязательное страхование гражданской ответственности вводится для водителей легкового такси, напоминает министерство транспорта Ростовской области. Напомним, до этого таксист был застрахован только полисом ОСАГО, и максимальная компенсация при гибели человека по вине перевозчика составляла до 500 тысяч рублей. Теперь же — до 2 млн рублей.
Договор заключается на каждую машину, внесенную в региональный реестр легковых такси. При отсутствии документа водителя исключат из реестра перевозчиков. На оформление обязательного страхования гражданской ответственности дается два месяца — до 31 октября 2024 года. Иначе ИП и работников таксопарков оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей, организации — до 1 млн рублей. Информацию о страховке нужно размещать в салоне такси, если же ее не будет, то должностных лица выплатят штраф до 3 тысяч рублей, а организации — до 30 тысяч.
ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ЛИФТ.
С 1 сентября строже будут следить за исправностью лифтов. Как объясняют в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, теперь устранение неисправности, не связанной с капремонтом устройства, не должна занимать дольше 24 часов с момента остановки. Если же лифт бездействует из-за поломки дольше, то владельцы лифта, специализированные организации по ремонту и обслуживанию этих объектов, должны повесить на дверях шахты и этажах объявления, что лифт не работает, ограничив в него доступ посторонних.
СБЕРЕЧЬ ПЧЕЛ.
Донских пчеловодов и жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе 7 км от места обработки полей пестицидами, будут заранее предупреждать об использовании агрохисмикатов. Причем, не ранее, чем за 10 дней и не позднее чем за пять до начала работ, уточняют в министерстве АПК и продовольствия. В сообщениях в СМИ (радио, газеты, сайты, соцсети) уточнят дату, название пестицидов, способ и дозировку их применения, расположение земельного участка, который будет обработан, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
СВЕРХУРОЧНЫЕ — ДОРОЖЕ.
С 1 сентября при оплате сверхурочной работы нужно будет учитывать стимулирующие выплаты и компенсации, уточняют в минтруда. Внесенные изменения в Трудовой кодекс предполагают рассчитывать оплату за сверхурочные исходя из размера зарплаты, установленного по действующим у конкретного работодателя системами оплаты труда. До этого сверхурочные считали только по ставке и окладу.
ОСТАВИТЬ ЖИЛЬЕ БАНКРОТАМ.
С 8 сентября, как поясняют в налоговой службе, будет разрешено заключать отдельное мировое соглашение между кредитором и должником, если его единственное жилье куплено с ипотечным кредитом и служит обеспечением долговых обязательств. После заключения соглашения долг по ипотеке будет выплачивать сам должник за счет доходов, которые по закону не могут взыскать, или полученных после завершения процедур в деле о банкротстве, либо третьи лица.
РАЗВОД ПОДОРОЖАЕТ.
Госпошлина за подачу искового заявления о расторжении брака подорожает 9 сентября с 650 рублей до 5 тысяч рублей, сообщается в ЗАГСе. А обращение с заявлением о признании физлица банкротом увеличится с 300 рублей до 10 тысяч рублей. Поднимутся в цене и другие аналогичные услуги. Также установлены пошлины при подаче заявления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам или заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.