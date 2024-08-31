В Москве готовятся ко второму дню фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока»

В Москве накануне стартовал фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока», или «Горбушка», как называют мероприятие любители тяжелой музыки. В субботу, 31 августа, идет подготовка ко второму дню фестиваля, организатором которого является РЕН ТВ.
Концерты в первый день проходили на трех сценах одновременно, и зрители сами могли выбирать, что слушать. Известные рокеры исполняли не только проверенные временем хиты, но и новые песни.
Как отметил лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, «Горбушка» — это универсальное место, где может звучать любой формат внутри рок-н-ролла.
«Мы, конечно, много раз выступали на сцене “Горбушки”, но, по-моему, сегодняшний фестиваль всем доставил удовольствие. Это то место, которое и сыграло свою роль, и может еще играть и дальше свое роль», — отметил он.
В субботу на сцене фестиваля вновь можно будет услышать знакомые многим голосам. В частности, в этот день выступит один из хэдлайнеров «Горбушки» — группа «Алиса».
Рок-фестиваль проходит в столице с 30 по 31 августа. Подготовка к нему началась еще 2 августа. На сцене ДК Горбунова собираются самые известные легенды российского рока, в числе которых «Алиса», «Крематорий» и «КняZz». Также заявлены группы F.P.G., «Лампасы», «Пилот», «Калинов мост» и др.
Прямую трансляцию фестиваля «ДК Горбунова — Легенда рока» смотрите в официальной группе телеканала РЕН ТВ во «ВКонтакте» и VK Видео.