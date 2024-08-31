Массовая уборка яблок стартовала в Крыму

Аграрии Крыма приступили к массовой уборке яблок. В этом году им предстоит провести эти работы на площади 4,5 тысячи га до ноября, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединову.
Наибольшие территории под яблоки находятся в Красногвардейском, Бахчисарайском, Нижнегорском и Симферопольском районах. В прошлом году всего было убрано 126,3 тысячи тонн фруктов.
За последние пять лет площадь яблоневых садов в Крыму увеличилась почти на 4 тысячи га. Наиболее востребованные сортами стали Целесте, Мелба, Мантет, Ева, Гала, Голден Делишес, Джонаголд, Пинк Леди.
«Со стороны министерства сельского хозяйства Крыма — это системная господдержка отрасли, в 2024 году сумма выделенных бюджетных ассигнований составила 434,3 млн рублей возмещению подлежит до 80% затрат сельхозтоваропроизводителя в соответствии с проектом на закладку многолетних плодовых насаждений», — подчеркнула врио министра сельского хозяйства.