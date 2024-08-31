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В Перми начались работы по подготовке участка для строительства кампуса «Будущее Пармы»

Подрядчик компании-концессионера приступил к работам по подготовке территории строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в Перми.

Источник: Reuters

Как сообщают в пресс-службе правительства Пермского края, соответствующее уведомление направлено в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, агентство по сопровождению концессионных проектов и другие ведомства. Участок, где планируется возведение кампуса, расположен в правобережной части Перми в микрорайоне Камская долина. Общая площадь объектов строительства составляет более 160 тысяч кв.м.

Программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». На территории кампуса будут размещены жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест, а также учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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