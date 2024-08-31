В Перми начались работы по подготовке участка для строительства кампуса «Будущее Пармы»

Программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». На территории кампуса будут размещены жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест, а также учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.