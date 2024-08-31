Новосибирец получил больше года условно за организацию подпольного казино

В Новосибирске Калининский районный суд привлек к ответственности новосибирца, который устроил казино в подпольном клубе «Озеро».
— Суд установил, что Евланов Антон по предварительной договоренности с двумя знакомыми нашли нежилое помещение, игровое оборудование, привлекли трех человек для проведения азартных игр. Они вели группы в соцсетях и привлекали новых посетителей. С декабря 2023 по март 2024 они извлекли доход в сумме 555 550 рублей, которым распорядились по своему усмотрению, — сообщили в Калининском районном суде.
Организатору вынесли приговор — лишение свободы на 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и со штрафом в 100 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.