Новосибирец получил больше года условно за организацию подпольного казино

— Суд установил, что Евланов Антон по предварительной договоренности с двумя знакомыми нашли нежилое помещение, игровое оборудование, привлекли трех человек для проведения азартных игр. Они вели группы в соцсетях и привлекали новых посетителей. С декабря 2023 по март 2024 они извлекли доход в сумме 555 550 рублей, которым распорядились по своему усмотрению, — сообщили в Калининском районном суде.