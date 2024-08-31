В Челябинске изменили автобусные маршруты из-за фестиваля у арены «Трактор»

Сегодня, 31 августа, в Челябинске изменятся маршруты автобусов 9 и 128 в связи с перекрытием движения у арены «Трактор», где будет проходить фестиваль Traktor Winline Fest в честь открытия нового хоккейного сезона, передает корреспондент chel.aif.ru.
Как сообщили в пресс-службе областного Организатора перевозок, корректировки вступят в силу в 15:00 и сохранятся до конца дня. В этот период будет закрыто движение транспорта по улице Татищева от проспекта Родионова до улицы 250-летия Челябинска.
Как поедут автобусы:
- № 9: Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Родионова — Академика Макеева — Братьев Кашириных — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска;
- № 128: Петра Столыпина — Татищева — проспект Родионова — Академика Макеева — Братьев Кашириных.