В Челябинской области 1 сентября откроются после паводка три дороги

В Челябинской области с 1 сентября откроют движение по трем региональным дорогам, которые были повреждены во время летнего паводка.
Как сообщает «ФедералПресс», возобновится проезд по дороге Лазурный-Дубровка в Красноармейском районе, а также по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым. Участки обеих трасс были разрушены водой. Теперь их восстановили.
В первый день календарной осени откроют также проезд по дороге Красносельское-Сухарыш в Увельском районе. Там восстановить разрушенную трубу для пропуска воды пока не удалось, но дорожники построили временный объездной путь.
— Движение транспортных средств осуществляется по временной схеме с ограничением скорости, — уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.