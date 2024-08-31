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В Челябинской области 1 сентября откроются после паводка три дороги

Возобновится движение по трем дорогам, которые разрушились во время летнего паводка на Южном Урале.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области с 1 сентября откроют движение по трем региональным дорогам, которые были повреждены во время летнего паводка.

Как сообщает «ФедералПресс», возобновится проезд по дороге Лазурный-Дубровка в Красноармейском районе, а также по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым. Участки обеих трасс были разрушены водой. Теперь их восстановили.

В первый день календарной осени откроют также проезд по дороге Красносельское-Сухарыш в Увельском районе. Там восстановить разрушенную трубу для пропуска воды пока не удалось, но дорожники построили временный объездной путь.

— Движение транспортных средств осуществляется по временной схеме с ограничением скорости, — уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.