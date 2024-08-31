В небе над Челябинской областью вспыхнуло северное сияние

— Параметры для яркого полярного сияния благоприятны для появления небесных всполохов в околомосковских широтах на северном горизонте. В любой момент произойдет взрывная часть сияния, когда над дугой сияния появятся яркие лучи. Сиять будет приблизительно до 53 с.ш., что характерно для геомагнитной бури средней силы. Крайне желательно находиться за городом, чтобы минимизировать количество освещения, — рассказали накануне вечером в паблике любителей астрономии AstroAlert.