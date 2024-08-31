Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Челябинской областью вспыхнуло северное сияние

В минувшую ночь на Солнце разразилась магнитная буря. Она спровоцировала красивейшее северное сияние, видимое в средних широтах. Любовались явлением и наблюдатели в Челябинской области.

Источник: vk.com/astro.nomy

— Параметры для яркого полярного сияния благоприятны для появления небесных всполохов в околомосковских широтах на северном горизонте. В любой момент произойдет взрывная часть сияния, когда над дугой сияния появятся яркие лучи. Сиять будет приблизительно до 53 с.ш., что характерно для геомагнитной бури средней силы. Крайне желательно находиться за городом, чтобы минимизировать количество освещения, — рассказали накануне вечером в паблике любителей астрономии AstroAlert.

Вскоре в паблике стали появляться фотографии со всех уголков России. В Челябинской области чарующие кадры запечатлела Мария Мённих.