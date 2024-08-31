РИА: сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» три года живет и работает в РФ

Столичный суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», обвиняемым в поставке оружия исполнителям преступления. По данным РИА Новости, один из мужчин — Хусейн Хамидов — еще 12 лет назад переехал в Россию вместе с родителями и даже получил российский паспорт. Его сестра вместе с мужем тоже живет и работает в РФ. Фигуранты планировали устроить теракт не только в «Крокусе», но и в людном месте Каспийска.