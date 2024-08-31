В Омске набрали амбассадоров туризма

Сегодня, 31 августа, Омск присоединился к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Помимо обычных экскурсантов, в путешествие по Омской области отправятся около сотни амбассадоров туризма.
Омичи, ставшие амбассадорами, заранее прошли конкурсный отбор. Они должны создать разнообразный контент: фото, видео, компьютерную графику и тексты, для популяризации туристических возможностей Омской области.
Набираться впечатлений и материала они отправятся в медиа-экспедиции по пяти популярным туристическим маршрутам в Калачинский, Горьковский, Тарский, Тюкалинский и Муромцевский районы.
Акция «Экскурсионный флешмоб» стартовала восемь лет назад. В последнюю субботу августа в разных точках России одновременно проходят бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и творческие встречи. За это время акция объединила 40 регионов России, а также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Осетию.