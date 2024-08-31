В Омске набрали амбассадоров туризма

Акция «Экскурсионный флешмоб» стартовала восемь лет назад. В последнюю субботу августа в разных точках России одновременно проходят бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и творческие встречи. За это время акция объединила 40 регионов России, а также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Осетию.