Список лучших мировых кинохитов всех времен, согласно топ-250 IMDb

* Идея фильма пришла Бобу Гейлу после того, как он нашел в родительском доме школьный ежегодник своего отца — старосты класса. И он подумал: а дружил бы он тогда с отцом, будь они ровесники? Этой мыслью Гейл поделился с Земекисом, у которого тоже было что рассказать про школьную юность своей мамы. И тогда Гейл и Земекис засели за написание сценария. Спустя пять месяцев работы черновой вариант был готов.

* Многие кинокомпании сочли историю слишком детской и отклонили предложение о съемках фильма. Проектом заинтересовалась Universal Pictures. Правда, руководитель компании потребовал изменить название фильма на «Космический пришелец с Плутона». Отстоять оригинальный вариант «Назад в будущее» помог продюсер Стивен Спилберг, поблагодаривший руководителя кинокомпании за шутку, «над которой все очень смеялись».

* В мире несколько миллионов фанатов картины. 21 октября 2015 года они отпраздновали День «Назад в будущее» — это дата, куда прилетели из настоящего герои фильма.