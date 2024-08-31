Список лучших мировых кинохитов всех времен, согласно топ-250 IMDb

Оценки критиков, престижные награды, кассовые сборы — все это важные факторы, на основе которых мы делаем выводы о качестве кинофильма. Но есть еще один, пожалуй, наиболее объективный, — рейтинг IMDb, крупнейшей базы данных о фильмах, сериалах, режиссерах и актерах. Платформа ведет список лучших фильмов мира, который формируется на основе оценок пользователей. Топ-50 самых популярных картин мирового кинематографа по версии IMDb — в подборке «Газеты.Ru».
Что такое IMDb.
IMDb (Internet Movie Database) — крупнейшая в мире онлайн-база данных о фильмах, сериалах, актерах и режиссерах. Она содержит информацию о более чем 8 млн кинокартин, анимационных фильмов, сериалов. Главное преимущество IMDb — возможность оценить фильм каждому пользователю. Рейтинг формируется на основе средних оценок от миллионов зрителей со всего мира.
Почему этому рейтингу доверяют?
* Объективность. Рейтинг не зависит от чьего-то мнения или интересов, это оценка фильма огромным количеством людей.
* Масштаб. IMDb охватывает почти все фильмы, можно сравнить оценки разных картин мирового кино.
* Доступность. Рейтинг IMDb — открытая информация для всех пользователей, его можно легко проверить и сравнить с другими рейтингами.
Конечно, IMDb не безупречный инструмент. Есть фильмы с высоким рейтингом, которые не нравятся киноведам и критикам, и наоборот. Но в целом, он дает хорошее представление о том, какие кинокартины пользуются наибольшей популярностью и признанием у зрителей.
Список лучших фильмов IMDb.
Платформа ведет список 250 лучших фильмов, который составляется на основе оценок зарегистрированных пользователей сайта. Расчет рейтинга картины производится по сложной формуле: в ней учитывается не только средняя оценка фильма по десятибалльной шкале, но и число голосов, отданных за фильм, средняя оценка среди всех фильмов и минимальное количество голосов для включения в рейтинг, оно составляет 25 тыс. При этом учитываются только оценки зарегистрированных пользователей, которые голосуют постоянно.
В первой десятке картин с самым высоким рейтингом IMDb — «Побег из Шоушенка», «Крестный отец» и «Крестный отец 2», «Темный рыцарь», «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво», «Властелин колец: Братство кольца», «Хороший, плохой, злой».
Наиболее часто в топ-250 встречаются имена таких режиссеров, как Кристофер Нолан (8 фильмов), Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик (по 7 фильмов), Альфред Хичкок, Акира Куросава (по 6 фильмов), Чарли Чаплин, Билли Уайлдер, Квентин Тарантино (по 5 фильмов).
Приводим 50 лучших художественных фильмов по версии IMDb.
Фильмы с 1920 по 1939 год.
Новые времена.
Год выпуска: 1936
Страна: США
Жанр: кинокомедия, драма, романтический фильм
Режиссер: Чарли Чаплин
Рейтинг IMDb: 8,5.
Трагикомедия о Бродяге, пытающемся выжить во времена Великой депрессии и найти свое место в новом индустриальном обществе. Главный герой честно старается работать в современной корпорации, где его функция — мгновенно закручивать гайки на деталях, проходящих по конвейеру. Начальник требует еще больше увеличить скорость работы. Из-за этого у Бродяги случается нервный срыв. После лечения он вновь попадает в нелепую ситуацию: его ловят как зачинщика рабочей демонстрации и отправляют в тюрьму. После разных перипетий он оказывается на свободе и встречает свою любовь. Вместе с девушкой он спасается от полиции и тюрьмы, находит и теряет работу и продолжает мечтать о счастье в бездушном и черством мире.
Чем интересен фильм «Новые времена».
* Классика немого кино. Изначально фильм планировался как звуковой, но Чаплин так и не смог представить своего героя говорящим. Для него более выразительным и точным был язык пантомимы.
* В основе сюжета — реальный рассказ американского журналиста, который поведал Чарли Чаплину о том, что на заводах Детройта рабочие, стоящие у конвейера, заболевают нервными расстройствами.
* По первоначальному сценарию приключения Бродяги должны были закончиться трагически. Но в процессе работы над фильмом Чаплин стал склоняться к оптимистическому финалу, поверив в то, что человечность в конце концов победит жестокость мира.
«Огни большого города».
Год выпуска: 1931
Страна: США
Жанр: трагикомедия, мелодрама
Режиссер: Чарли Чаплин
Рейтинг IMDb: 8,5.
Главный герой Бродяга влюбляется в слепую девушку, торгующую цветами. Та думает, что перед ней богатый покупатель. Бродяга отдает ей за цветок последние деньги. Он узнает, что девушке можно вернуть зрение, сделав операцию, но для этого нужны средства. Бродяга берется за любую работу — метет улицы, боксирует на ринге. По счастливому стечению обстоятельств знакомый богач готов дать Бродяге нужную сумму. Но все оборачивается так, что главного героя обвиняют в краже. Он успевает передать деньги своей возлюбленной, но сам попадает в тюрьму. Пока он отбывал заключение, девушка поправилась и открыла свой цветочный магазин. Она мечтает о встрече со своим благодетелем, но узнает ли она его теперь?
Чем интересен фильм «Огни большого города».
* Идея фильма родилась у Чаплина, когда он узнал реальную историю ослепшего клоуна, который скрывал свой недуг от маленькой дочки, так как врачи запретили тревожить нервную девочку. Клоун ходил по комнате, запинался и натыкался на предметы, а дочка громко смеялась, думая, что это игра.
* Чаплин не только был режиссером фильма и исполнителем главной роли, он сам написал музыку к своей кинокартине. Мэтр считал этот фильм лучшей своей работой.
Какие фильмы 1920−1930-х годов также вошли в топ-250.
* «Унесенные ветром»(1939);
* «Золотая лихорадка» (1925);
* «Волшебник страны Оз» (1939).
Фильмы с 1940 по 1949 год.
«Эта замечательная жизнь».
Год выпуска: 1946
Страна: США
Жанр: фэнтези, драма, трагикомедия
Режиссер: Фрэнк Капра
Рейтинг IMDb: 8,6.
Фильм снят по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок». Главный герой Джордж Бейли настолько отягчен проблемами, что накануне Рождества решает покончить с собой. Он всегда мечтал повидать мир, но обстоятельства и доброе сердце Джорджа вынуждали его заботиться о других людях в ущерб своим желаниям. Ангел-хранитель открывает Бейли глаза на то, как его жизнь и добрые поступки помогли другим людям.
Чем интересен фильм «Эта замечательная жизнь».
* Фильм получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и имеет пять номинаций на премию «Оскар».
* Лента провалилась в прокате. Картину критиковали за иллюзорность созданного мира, за чрезмерную театральность. После выхода картины карьера Фрэнка Капры складывалась не слишком успешно. Настоящее признание пришло к фильму в 1970-х годах, когда правообладатель передал его в общественный доступ и картина стала регулярно демонстрироваться по телевидению в рождественские праздники.
* Звезда Голливуда Джеймс Стюарт признавался, что роль Джорджа Бейли любимая в его фильмографии.
«Касабланка».
Год выпуска: 1942
Страна: США
Жанр: мелодрама
Режиссер: Майкл Кёртиц
Рейтинг IMDb: 8,5.
Романтическая драма, действие которой разворачивается в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка, находящемся под контролем режима Виши. Рик Блейн — владелец элитного ночного клуба, в его заведении собирается самая разная публика. Случайно в его руках оказываются проездные документы, которые позволяют передвигаться по неоккупированным территориям и даже выехать в Новый Свет. Для беженцев, застрявших в Касабланке, такие документы бесценны. Вскоре в жизнь Рика возвращается его бывшая возлюбленная Ильза Лунд со своим мужем, лидером чехословацкого движения Сопротивления. Они скрываются от нацистов и им нужна помощь. Рик разрывается между долгом и чувством, между любимой женщиной и необходимостью помочь ей и ее мужу бежать из Касабланки для продолжения борьбы с нацистами.
Чем интересен фильм «Касабланка».
* Картина получила три «Оскара», в том числе в категории «Лучший фильм».
* Руководители Warner Brothers планировали «Касабланку» как проходной фильм с не самым звездным составом актеров. Но в ходе работы над сценарием продюсером картины стал Хэл Б. Уоллис. Он настоял на том, чтобы главную роль в картине исполнил знаменитый актер Хамфри Богарт и пригласил на роль Ильзы начинающую актрису Ингрид Бергман.
* В «Касабланке» огромное количество знаменитых цитат. Кинокартина в 2005 году стала лидером опроса Американского института кино по поводу наиболее популярных строчек из фильмов.
Какие фильмы 1940-х годов также вошли в топ-250.
* «Великий диктатор» (1940);
* «Гражданин Кейн» (1941);
* «Гроздья гнева» (1940).
Фильмы с 1950 по 1959 год.
«12 разгневанных мужчин».
Год выпуска: 1957
Страна: США
Жанр: детектив, драма
Режиссер: Сидни Люмет
Рейтинг IMDb: 9,0.
Двенадцать присяжных заседателей собрались в совещательной комнате суда, чтобы вынести вердикт по делу молодого человека, обвиняемого в убийстве собственного отца. Ставки высоки — если парень будет признан виновным, его ждет смертная казнь на электрическом стуле. Закон требует, чтобы решение было вынесено единогласно. Все, кроме одного присяжного, уверены в неопровержимости вины молодого человека. Только присяжный «номер восемь» пытается убедить остальных тщательно разобраться в обстоятельствах дела.
Чем интересен фильм «12 разгневанных мужчин».
* Фильм получил три номинации на премию «Оскар», главный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотой медведь» и ряд других престижных наград и номинаций.
* Киноведы расценивают картину как один из величайших юридических фильмов в истории кино.
* В 2007 году ремейк этого фильма снял Никита Михалков. В картине «12» присяжные обсуждают убийство чеченским юношей своего приемного отца.
«Семь самураев».
Год выпуска: 1954
Страна: Япония
Жанр: эпическая драма, боевик
Режиссер: Акира Куросава
Рейтинг IMDb: 8,6.
Средневековую Японию раздирают междоусобные войны. Банда разбойников планирует совершить налет на деревню. Для защиты своего поселения крестьяне решают найти самураев, но все, что они могут предложить в оплату — еда и крыша. Четверо крестьян отправляются в город на поиски воинов и встречают пожилого самурая Камбэя. Тот соглашается помочь в их беде, но для обороны поселения, по его прикидкам, требуется еще шесть человек. Наконец отряд собран, и самураи прибывают в деревню. Они обучают крестьян военному делу, выстраивают оборону и начинают войну с бандитами.
Чем интересен фильм «Семь самураев».
* Это один из самых известных и влиятельных японских фильмов в истории кино, который породил огромное количество ремейков и подражаний, самый известный из которых — «Великолепная семерка».
* Куросава очень глубоко погрузился в сюжет. Для каждого из героев фильма он написал подробную биографию и описание — во что он одевается, как говорит, какую пищу предпочитает и т.д.
«Окно во двор».
Год выпуска: 1954
Страна: США
Жанр: детектив, триллер
Режиссер: Альфред Хичкок
Рейтинг IMDb: 8,5.
Фотограф Джефф, после перелома ноги на несколько недель оказывается заперт в четырех стенах. Один интерес — наблюдать за жизнью соседей, благо окна его квартиры выходят во двор. Однажды Джефф замечает нечто странное в квартире коммивояжера Ларса Торвальдса, и делает вывод, что Ларс убил свою жену. Друг-полицейский, с которым Джефф делится своими подозрениями, считает, что все это фантазии скучающего фотографа. Помочь ему в расследовании соглашается только подруга Лиза. Но чем больше улик Джефф находит в подтверждение своей версии, тем опаснее для него становится ситуация.
Чем интересен фильм «Окно во двор».
* Фильм считается одним из самых удачных в карьере Хичкока, он стал источником для подражаний и цитат.
* Прообразом любовных отношений главного героя и его девушки стал роман знаменитого фотографа Роберта Капы и актрисы Ингрид Бергман. Главные роли в фильме исполнили Джеймс Стюарт и Грейс Келли.
Какие фильмы 1950-х годов также вошли в топ-250.
* «Бульвар Сансет» (1950);
* «Свидетель обвинения» (1957);
* «В джазе только девушки» (1959).
Фильмы с 1960 по 1969 год.
«Хороший, плохой, злой».
Год выпуска: 1966
Страна: Италия, Испания, Германия
Жанр: спагетти-вестерн
Режиссер: Серджо Леоне
Рейтинг IMDb: 8,8.
Завершающая картина «долларовой трилогии» Серджо Леоне. Действе происходит в 1862 году во времена Гражданской войны в США. Три преступника — Сентенца, Туко и Блондин, которых случайно сводит судьба, охотятся за пропавшим золотом конфедератов.
Чем интересен фильм «Хороший, плохой, злой».
* Неожиданные сюжетные повороты, жесткие, а порой и жестокие сцены. Каждый герой сам за себя, но друг без друга им не найти сокровища.
* Клинт Иствуд в роли Блондина, Илай Уоллак в роли Туко, Ли Ван Клиф в роли Сентенцы. Критики особо отметили актерскую игру Уоллака — в его исполнении образ мексиканского бандита получился многомерным и глубоким.
* Поджанр спагетти-вестернов зародился в середине 1950-х годов как ответ на упадок классического американского вестерна. Итальянский кинематограф в этот период переживает расцвет. Совместное производство картин стало выгодным для обеих сторон.
«Психо».
Год выпуска: 1960
Страна: США
Жанр: психологический хоррор
Режиссер: Альфред Хичкок
Рейтинг IMDb: 8,5.
Норман Бейтс — владелец мотеля, тихий, застенчивый молодой человек, живущий вместе с матерью. Однажды в гостиницу приезжает Мэрион Крэйн, бегущая от своего прошлого и от правосудия. Их случайная встреча становится началом череды кошмаров, где скромность Нормана — всего лишь маска, скрывающая темную, пугающую правду.
Чем интересен фильм «Психо».
* В основе фильма — реальная история маньяка Эда Гина, одного из самых известных серийных убийц в истории США.
* Хичкок решил сделать фильм черно-белым. С одной стороны, это позволило смягчить кровавые сцены в картине, с другой — сэкономить на производстве. Кстати, в качестве крови съемочная группа использовала шоколадный сироп.
* Энтони Перкинс согласился на главную роль в фильме, даже не прочитав сценарий.
* Фильм признан киноклассикой и считается лучшей работой Альфреда Хичкока. Некоторые эпизоды из «Психо» стали кинематографическими клише. В частности, сцена убийства в душе.
«Харакири».
Год выпуска: 1962
Страна: Япония
Жанр: драма
Режиссер: Масаки Кобаяси
Рейтинг IMDb: 8,6.
Действие происходит в средневековой Японии. Обнищавший самурай Хансиро Цугумо ищет место для совершения харакири. Поиски приводят его в поместье самурайского клана Ии. В те времена считалось почетным совершить харакири в месте обитания знатного и богатого клана. В этом случае у разорившегося и оставшегося без хозяина самурая — ронина — оставалась надежда, что ему предложат работу или помогут деньгами. Советник клана Кагэю Сайто рассказывает Хансиро, что некоторое время назад с этой же просьбой к ним обратился другой ронин Мотомэ Тидзиива из того же клана, что и Хансиро. Но его вынудили довести дело до конца. Он был настолько беден, что вместо мечей у него была бамбуковая имитация. И он мучительно совершал харакири бамбуковой палкой. Цугумо, готовясь к харакири, рассказывает Сайто и его вассалам историю своего клана. У Хансиро своя тайна и совсем другие намерения, чем казалось вначале. Самураи клана Ии его явно недооценили.
Чем интересен фильм «Харакири».
* Фильм развенчивает штампы самурайского кино. Это драма о ронине, разочарованном в самурайском кодексе. Картина заставляет задуматься, а так ли благородны самурайские традиции, как принято о них думать?
* Фильм получил Приз жюри Каннского кинофестиваля 1963 года.
* В 2011 году был снят ремейк фильма «Харакири» с использованием 3D-технологии.
«Однажды на Диком Западе».
Год выпуска: 1968
Страна: Италия, США
Жанр: вестерн
Режиссер: Серджо Леоне
Рейтинг IMDb: 8,5.
Действие происходит во второй половине XIX века. Молодая женщина Джилл Макбейн по дороге на ферму своего мужа встречает в таверне местного бандита Шайенна и приезжего незнакомца по прозвищу Гармоника. Прибыв на ранчо, она обнаруживает мужа и его детей от первого брака убитыми. Соседи подозревают, что это дело рук Шайенна — улики указывают на него. Но выясняется, что крупный делец хочет проложить через ферму железную дорогу и нанимает бандита Фрэнка, чтобы запугать фермера и вынудить его убраться с земли. Но головорез убивает Макбейна и его детей. Теперь вдове и новой хозяйке ранчо Джилл нужно защитить свои интересы и найти убийц мужа. Помогать ей в этом будут новые знакомые — Гармоника и Шайенн.
Чем интересен фильм «Однажды на Диком Западе».
* Фильм стал первым в неофициальной трилогии Серджо Леоне о значимых событиях в истории Америки. Две другие картины — «За пригоршню динамита» («Однажды была революция») и культовый гангстерский фильм «Однажды в Америке».
* По сравнению с ранними вестернами Леоне, этот фильм более тяжелый и мрачный по стилю.
Какие фильмы 1960-х годов также вошли в топ-250.
* «Лоуренс Аравийский» (1962);
* «Рай и ад» (1963);
* «Убить пересмешника» (1962).
Фильмы с 1970 по 1979 год.
«Крестный отец».
Год выпуска: 1972
Страна: США
Жанр: криминальная драма, гангстерский фильм
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
Рейтинг IMDb: 9,2.
Фильм основан на одноименном романе Марио Пьюза о жизни семьи Корлеоне с 1945 по 1955 год. Отец семейства дон Вито Корлеоне тяжело ранен в результате войны мафиозных кланов. Главная сюжетная линия — превращение его младшего сына, бывшего морского пехотинца Майкла Корлеоне в нового мафиозного босса, холодного и безжалостного.
Чем интересен фильм «Крестный отец».
* Блестящий актерский состав — Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Ричард Кастеллано и другие.
* Фильм получил 11 номинаций на премию «Оскар», в трех из них стал победителем: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Марлон Брандо) и «Лучший адаптированный сценарий».
* Коппола изначально отказался от работы над фильмом, так как посчитал роман Пьюзо «дешевым материалом». Но потом передумал, не в последнюю очередь из-за долгов своей студии. Он сделал сюжет фильма более проникновенным и близким зрителям — снял фильм не о похождениях гангстеров, а об истории большой сплоченной семьи.
«Крестный отец 2».
Год выпуска: 1974
Страна: США
Жанр: криминальная драма, гангстерский фильм
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
Рейтинг IMDb: 9,0.
Приквел к фильму «Крестный отец» и одновременно продолжение истории. В фильме две сюжетные линии: Майкла Карлеоне — нового дона семьи, защищающего свою бизнес-империю, и Вито Карлеоне, бывшего главы мафиозного клана — в новом фильме рассказана история его становления с ранних лет в Сицилии до основания своего предприятия в Нью-Йорке.
Чем интересен фильм «Крестный отец 2».
* Роберт де Ниро в роли молодого Дона Корлеоне. Для подготовки к роли актер три месяца провел на Сицилии, погружаясь в атмосферу места и практикуя сицилийский акцент.
* Фильм получил 11 номинаций на премию «Оскар» и стал победителем в шести из них. Что примечательно — это первый в истории кино сиквел, получивший награду киноакадемии как «Лучший фильм».
* Первоначально критики неоднозначно оценили этот фильм, посчитав его запутанным и нединамичным. Переоценка картины произошла довольно быстро, и фильм заслуженно вошел в число шедевров мирового кинематографа.
«Пролетая над гнездом кукушки».
Год выпуска: 1975
Страна: США
Жанр: драма
Режиссер: Милош Форман
Рейтинг IMDb: 8,7э.
Драма по одноименному роману Кена Кизи. 1960-е годы. Преступника Рэндла Патрика Макмерфи привозят из тюрьмы в психиатрическую клинику для проведения экспертизы по поводу его вменяемости. В больнице он сталкивается с жестокими порядками, установленными старшей медсестрой Милдред Рэтчед. Он пытается протестовать против правил, сближается с другими пациентами. И не понимает, почему люди, пусть даже душевнобольные терпят такое обращение. Врачи приходят к выводу, что Макмерфи — симулянт и собираются отправить его обратно в тюрьму. Но неожиданно Рэтчед настаивает, чтобы преступник остался в отделении. Рэндл узнает, что большинство пациентов находятся в клинике добровольно и вовсе не больны, а его попытки бунтовать против власти старшей медсестры бессмысленны.
Чем интересен фильм «Пролетая над гнездом кукушки».
* Изначально кинокомпании не видели перспективы у сценария про душевнобольных. Получивший право на экранизацию романа Кирк Дуглас, уже хотел было продать их. Но его отговорил его сын Майкл Дуглас, для которого эта работа стала первым опытом продюсирования.
* Джек Николсон был первым в списке претендентов на главную роль. Создатели ждали, когда у него закончатся съемки. Сам Николсон предпочел роль в этом фильме предложениям от других режиссеров.
* Для достоверности съемки проходили в реальной психиатрической клинике. Актеры несколько недель провели в отделении, общались с врачами и душевнобольными пациентами, посещали сеансы терапии, вживаясь в свои роли. Под конец съемок продюсеры стали всерьез опасаться за психическое здоровье актерской группы.
* Фильм получил многочисленные престижные награды, в том числе пять премий «Оскар»: за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль, за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучший адаптированный сценарий.
«Звездные войны».
Год выпуска: 1977
Страна: США
Жанр: космическая сага
Режиссер: Джордж Лукас
Рейтинг IMDb: 8,6.
Первая часть саги «Звездные войны» и четвертая — по сюжетной хронологии. Позднее фильм выходил под названием «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Космические корабли повстанцев одержали первую победу над Галактической империей. Во время сражения разведчики повстанцев крадут секретные схемы Звезды Смерти — мощнейшего оружия Империи, способного уничтожать целые планеты. Тайный лидер повстанцев принцесса Лея становится хранителем чертежей, но ее преследуют имперские войска под командованием Дарта Вейдера. Люк Скайуокер объединяет силы с рыцарем-джедаем Оби Ваном, чтобы спасти галактику от уничтожающей мир боевой станции Империи и помочь Лее.
Чем интересен фильм «Звездные войны».
* Культовая космическая сага, открывшая новую эру в фантастическом кино. Современные космические фильмы содержат множество отсылок к «Звездным войнам».
* Работа над фильмом была очень напряженной. Съемки проходили в Тунисе. В первую же неделю из-за кошмарного ливня киногруппа начала отставать от графика. Многие члены команды воспринимали проект как детское кино и относились к нему безответственно. У Лукаса случались стычки с оператором и монтажером картины. Режиссер был недоволен результатом. Из-за постоянного стресса он даже угодил в больницу с гипертонией и нервным истощением. Не меньше сложностей возникло с визуальными и звуковыми эффектами. Но итог превзошел все ожидания, а спецэффекты в фильме выглядят впечатляюще даже сегодня. С бюджетом в 11 млн долларов фильм заработал в прокате более 337 млн.
* Картина получила семь наград Киноакадемии «Оскар», в том числе за визуальные эффекты, лучшую работу художника и лучшую музыку к фильму.
«Чужой».
Год выпуска: 1979
Страна: США
Жанр: фильм ужасов, научная фантастика
Режиссер: Ридли Скотт
Рейтинг IMDb: 8,5.
Культовый хоррор об агрессивных инопланетных существах, убивающих членов экипажа космического корабля. События разворачиваются в 2122 году. Команда космического буксира «Ностромо» получает странный сигнал с неизученной планеты. Они решают исследовать источник сигнала. Оказывается, он поступает с потерпевшего крушение инопланетного корабля. В нем астронавты находят погибшего пилота, а также яйцеподобные кожистые объекты, внутри которых неизвестные организмы. Оказывается, сигнал с корабля был ничем иным, как предупреждением об опасности.
Чем интересен фильм «Чужой».
* Сценарист Дэн О’Бэннон черпал вдохновение из различных научно-фантастических фильмов и рассказов. Но придумал свой оригинальный ход: инопланетное чудовище внедряет зародыш в тело человека, а позже эмбрион вырывается из живота.
* Кинокомпании сомневались, стоит ли финансировать проект. Судьба картины решилась после успеха в прокате фильма «Звездные войны», породившего спрос на сценарии о космосе.
* Ридли Скотт собрал звездный актерский состав, чтобы сосредоточиться на спецэффектах для картины. Роль офицера Рипли исполнила Сигурни Уивер, для актрисы это был кинодебют, принесший ей номинацию на премию «Сатурн» за лучшую женскую роль, а также премию BAFTA.
* Над образом Чужого работал швейцарский художник Руди Гигер. В большинстве сцен фильма Чужого изображал Боладжи Бадеджо. Для этого актер посещал занятия по тай-чи и пантомиме, чтобы движения Чужого были убедительными.
* Фильм дал старт медиа-франшизе, включающей несколько полнометражных фильмов, романы, комиксы, видеоигры и игрушки.
Какие фильмы 1970-х годов также вошли в топ-250.
* «Апокалипсис сегодня» (1979);
* «Заводной апельсин» (1971);
* «Рокки» (1976).
Фильмы с 1980 по 1989 год.
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар».
Год выпуска: 1980
Страна: США
Жанр: боевик, приключение, фэнтези
Режиссер: Ирвин Кершнер
Рейтинг IMDb: 8,7.
Вторая часть серии фильмов «Звездные войны». После того, как повстанцы уничтожили Звезду Смерти, у них наступили тяжелые времена. Имперский флот, возглавляемый Дартом Вейдером, направляет зонды-разведчики по всей галактике в поисках Альянса повстанцев. Один из зондов обнаруживает на отдаленной заснеженной планете Хот новую секретную базу, которую создал Люк Скайуокер вместе со своей командой. Дарт Вейдер намерен его уничтожить и направляет к планете армаду.
Чем интересен фильм «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар».
* Пятый эпизод считается одним из лучших в саге «Звездные войны».
* В сюжете появляется неожиданный поворот — о родстве Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Чтобы сохранить эту интригу до премьеры фильма, актерам был выдан сценарий с фальшивой страницей. Правильная фраза была вложена в уста Вейдера только при озвучивании.
* В процессе работы над фильмом применялись инновационные технологии того времени, в частности различные приемы комбинированной съемки.
«Назад в будущее».
Год выпуска: 1985
Страна: США
Жанр: приключение, кинокомедия, научная фантастика
Режиссер: Роберт Земекис
Рейтинг IMDb: 8,5.
Первый фильм знаменитой трилогии о путешествиях во времени. Семью 17-летнего подростка Марти Макфлая сложно назвать благополучной. Его мать выпивает, отец терпит на работе издевки от шефа, брат и сестра никак не могут устроить свою жизнь. Одна радость — общение со странным и эксцентричным другом-ученым Эмметом Брауном по кличке Док. Однажды он сообщает Марти, что изобрел машину времени. Но во время испытаний Дока убивают террористы, а Марти переносится из 1985 в 1955 год и случайно мешает знакомству своих юных родителей. Теперь он должен все исправить — иначе рискует вообще не появиться на свет, и вернуться обратно на несколько минут раньше, чтобы спасти Дока.
Чем интересен фильм «Назад в будущее».
* Идея фильма пришла Бобу Гейлу после того, как он нашел в родительском доме школьный ежегодник своего отца — старосты класса. И он подумал: а дружил бы он тогда с отцом, будь они ровесники? Этой мыслью Гейл поделился с Земекисом, у которого тоже было что рассказать про школьную юность своей мамы. И тогда Гейл и Земекис засели за написание сценария. Спустя пять месяцев работы черновой вариант был готов.
* Многие кинокомпании сочли историю слишком детской и отклонили предложение о съемках фильма. Проектом заинтересовалась Universal Pictures. Правда, руководитель компании потребовал изменить название фильма на «Космический пришелец с Плутона». Отстоять оригинальный вариант «Назад в будущее» помог продюсер Стивен Спилберг, поблагодаривший руководителя кинокомпании за шутку, «над которой все очень смеялись».
* В мире несколько миллионов фанатов картины. 21 октября 2015 года они отпраздновали День «Назад в будущее» — это дата, куда прилетели из настоящего герои фильма.
«Новый кинотеатр “Парадизо”.
Год выпуска: 1988
Страна: Италия, Франция
Жанр: драма, романтический фильм
Режиссер: Джузеппе Торнаторе
Рейтинг IMDb: 8,5.
Известный режиссер Сальваторе Ди Вита получает известие о смерти некоего Альфредо. Это сообщение переносит его в послевоенный провинциальный городок его далекого детства. У шестилетнего Сальваторе отец погиб на фронте. Мальчик обожает кино и знакомится с киномехаником Альфредо, работающем в новом кинотеатре «Парадизо». Сальваторе много времени проводит в будке киномеханика и становится его учеником. Альфредо — настоящий подвижник кино, очень преданный своему делу и киноискусству. Из-за возгорания пленки в кинотеатре случается пожар, и Альфредо теряет зрение. Сальваторе заменяет его у киноустановки. Но вскоре по настоянию Альфредо молодой человек уезжает учится в Рим и становится великим режиссером. И вот теперь, спустя десятилетия, Сальваторе возвращается в родной городок, чтобы проститься со своим другом и учителем.
Чем интересен фильм «Новый кинотеатр “Парадизо”.
* Ностальгическая картина, которая заставит и улыбнуться, и погрустить. Финал картины — настоящий катарсис: ошеломляющая пронзительная концовка мало кого оставит равнодушным.
* Бесподобная актерская работа Филиппа Нуаре.
* Картина — обладатель статуэтки «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, Большого приза жюри Каннского кинофестиваля, двух премий «Феликс», а также премии «Золотой глобус».
Какие фильмы 1980-х годов также вошли в топ-250.
* «Индиана Джонс: В поисках утреннего ковчега» (1981);
* «Сияние» (1980);
* «Амадей» (1984);
* «Крепкий орешек» (1988).
Фильмы с 1990 по 1999 год.
«Побег из Шоушенка».
Год выпуска: 1994
Страна: США
Жанр: драма
Режиссер: Фрэнк Дарабонт
Рейтинг IMDb: 9,3.
миряется с несправедливостью и строит план побега из Шоушенка.
Чем интересен фильм «Побег из Шоушенка».
* На роль Энди пробовались многие звезды кино, включая Тома Хэнкса, Тома Круза и Кевина Костнера. Выбор пал на Тима Роббинса.
* Фильм получил семь номинаций на «Оскар», но не выиграл ни в одной из них.
«Список Шиндлера».
Год выпуска: 1993
Страна: США
Жанр: байопик, драма, исторический фильм
Режиссер: Стивен Спилберг
Рейтинг IMDb: 9,0.