Скончался один из старейших клириков Пермской епархии Николай Тетерин

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Прикамье пройдут поиски останков священника Павла Соколова, расстрелянного красноармейцами в сентябре 1918 года. Когда Кунгур заняли белогвардейцы, его перезахоронили. Свидетели тех событий утверждали, что мученика похоронили у Тихвинской церкви, где он служил. В 2024 году по инициативе Пермской епархии рядом с храмом специалисты под руководством сотрудника СК России провели разведочные работы. С помощью геосканера им удалось определить три участка, состояние грунта на которых может указывать на вероятные захоронения. К раскопкам привлекут следователя и судмедэксперта. Специалисты планируют определить точное место захоронения священномученика, а возможно, и поднять его останки.