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Скончался один из старейших клириков Пермской епархии Николай Тетерин

Ему было 90 лет.

Источник: Пермская митрополия

Один из старейших клириков Пермской епархии Николай Тетерин скончался 30 августа в возрасте 90 лет, рассказали в Пермской Епархии Русской Православной церкви.

Отец Николай родился 17 мая 1934 года в селе Ножовке Прикамья. Его отец Василий Тетерин тоже был священником.

С молодых лет он был псаломщиком в Богоявленском храме Соликамска, затем — в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми.

8 июля 1959 года Высокопреосвященным архиепископом Павлом Василий Тетерин был рукоположен в сан диакона. Сначала его отправили служить в Кизел. Но с 15 ноября 1960 года он был переведён в Свято-Троицкий кафедральный собор Перми. Позже священнослужитель был клириком в селе Городище, клириком Свято-Николаевского храма в Нижней Курье, служил и в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми. С 2002 года Николай Тетерин стал почётным настоятелем пермского Петропавловского собора. Священнослужитель был удостен множества наград.

Отпевание протоиерея Николая Тетерина будет проходить 1 сентября после Божественной литургии в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Запруде в Перми. Начало Божественной литургии запланировано на 8:00.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Прикамье пройдут поиски останков священника Павла Соколова, расстрелянного красноармейцами в сентябре 1918 года. Когда Кунгур заняли белогвардейцы, его перезахоронили. Свидетели тех событий утверждали, что мученика похоронили у Тихвинской церкви, где он служил. В 2024 году по инициативе Пермской епархии рядом с храмом специалисты под руководством сотрудника СК России провели разведочные работы. С помощью геосканера им удалось определить три участка, состояние грунта на которых может указывать на вероятные захоронения. К раскопкам привлекут следователя и судмедэксперта. Специалисты планируют определить точное место захоронения священномученика, а возможно, и поднять его останки.