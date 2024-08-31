Скончался один из старейших клириков Пермской епархии Николай Тетерин

Один из старейших клириков Пермской епархии Николай Тетерин скончался 30 августа в возрасте 90 лет, рассказали в Пермской Епархии Русской Православной церкви.
Отец Николай родился 17 мая 1934 года в селе Ножовке Прикамья. Его отец Василий Тетерин тоже был священником.
С молодых лет он был псаломщиком в Богоявленском храме Соликамска, затем — в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми.
Отпевание протоиерея Николая Тетерина будет проходить 1 сентября после Божественной литургии в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Запруде в Перми. Начало Божественной литургии запланировано на 8:00.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Прикамье пройдут поиски останков священника Павла Соколова, расстрелянного красноармейцами в сентябре 1918 года. Когда Кунгур заняли белогвардейцы, его перезахоронили. Свидетели тех событий утверждали, что мученика похоронили у Тихвинской церкви, где он служил. В 2024 году по инициативе Пермской епархии рядом с храмом специалисты под руководством сотрудника СК России провели разведочные работы. С помощью геосканера им удалось определить три участка, состояние грунта на которых может указывать на вероятные захоронения. К раскопкам привлекут следователя и судмедэксперта. Специалисты планируют определить точное место захоронения священномученика, а возможно, и поднять его останки.