Горячую воду отключат в Ленинском районе Иркутска 2 сентября

Горячую воду отключат в Ленинском районе Иркутска на восемь дней. Ограничение горячего водоснабжения стартует с 9:00 2 сентября по 17:00 9 сентября. В это время специалисты проведут ремонтные работы на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. Об этом КП-Иркутск сообщает оператор теплосетей Иркутска.