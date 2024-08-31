Горячую воду отключат в Ленинском районе Иркутска 2 сентября

Горячую воду отключат в Ленинском районе Иркутска на восемь дней. Ограничение горячего водоснабжения стартует с 9:00 2 сентября по 17:00 9 сентября. В это время специалисты проведут ремонтные работы на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. Об этом КП-Иркутск сообщает оператор теплосетей Иркутска.
— Проведем ремонт тепловой сети по улице Вокзальная, 9. Внутритрубная диагностика тепловых сетей в переулке 18-й Советский. Ремонт тепломеханического оборудования на котельной Воровского, 18а, — сообщает оператор теплосетей Иркутска. — Приносим извинения за доставленные неудобства.
Также временно неудобства коснутся жителей Правобережного и Свердловского районов. Бригады отремонтируют теплосети на Лермонтова, 327, 337б, Советской, 55, Декабрьских Событий, 119А.