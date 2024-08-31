Маск пообещал рассказать о преступлениях заблокировавшего X бразильского судьи

Так Маск отреагировал на распоряжение Верховного федерального суда Бразилии приостановить работу принадлежащей ему соцсети. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.