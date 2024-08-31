Милые рептилии и злые хомяки: Ростовский ветеринар рассказала о самых капризных пациентах и шрамах, полученных на работе

Усы, лапы хвост — вот документы пациентов Александры Лашко. Главный ветврач парка птиц в Ростовской области, под опекой которой находится более ста животных, лечит не только привычных всем кошек и собак, но и самых экзотических больных. О забавных случаях и трудностях специалист рассказала «КП-Ростов-на-Дону» в День ветеринара 31 августа.
ЖИВОТНЫЕ — ЭТО СЕМЕЙНОЕ.
Александре всего 25, а стажа у нее набралось практически десять лет, из которых пять — ветеринарным врачом.
— Другого выбора просто не было, — смеется собеседница. — Мама — зоопсихолог, папа — кинолог. Еще очень многие родственники работают с животными. С малых лет неразлучна с самыми разными хвостиками. Причем с кошками и собаками работала разве что в первый год. Основные же мои пациенты — экзотические животные.
Специализируется Александра на мелких млекопитающих и рептилиях.
— К сожалению, экзотическими животными мало кто занимается, потому что сложнее провести им диагностику. Нередко в обычных клиниках спасти таких питомцев не удается. Когда у тебя получается после всех сложностей, победить, и пациент идет на поправку — это самая большая радость. Да, очень жаль видеть беззащитных крох, проводить им травмирующие манипуляции, но в этот момент берешь себя в руки: «А кто ему поможет, если не я?».
На практике ветврач столкнулась с тем, что люди могут лечить «травками» и прочей гомеопатией не только себя, но и питомцев. К ветеринару приходят, когда хвостатый становится совсем плох.
— В обычной больнице доктор лечит человека, опираясь на доказательную медицину. И в ветеринарии действуют те же правила. Да и препараты у нас одинаковые, только дозировки разные.
АНТОН СЪЕЛ ЯДОВИТУЮ ЖАБУ.
Самым любопытным пациентом Александры оказался восьмимесячный полосатый мангуст Антон — редко кто отваживается завести такого питомца.
— Это был очень интересный клинический случай. Помимо Антона у хозяев жили еще и рептилии, а на днях появилась жаба-ага. Мангусты — такие ребята, что могут покуситься и на змею, и на лягушку, да на любую рептилию. Антон вскрыл террариум с этой жабой и съел.
Слова о том, что любой Рики-Тики-Тави устойчив к яду змей и прочих земноводных — лишь миф, объясняет ветврач. Дело в юркости зверька, который просто чаще уворачивается от укуса кобры. Но тут было стопроцентное отравление — ядовитая жаба оказалась в желудке.
— С момента неудачной трапезы и до прибытия в клинику прошло более часа. Промывать желудок было уже бессмысленно. Тогда мы ввели его в медикаментозный сон, установили катетер и вызвали рвоту, чтобы жаба вышла из него. А потом прокапали Антошу, и уже через два дня он чувствовал себя хорошо. Через полгода, после терапии, на очередном осмотре — вообще прекрасно.
К медикаментозному сну или седации ветеринару, который имеет дело с экзотическими животными, приходится прибегать чаще, чем с котами и собаками. Ведь с тех же змеек медицинские воротники просто слетают.
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ЗЛОСТЬ И ШРАМ НА ПАМЯТЬ.
Нередко пациенты бывают хуже самых назойливых и хамоватых людей, каких можно встретить в поликлинике. И порой самые милые и крохотные звери оказываются концентрированной злостью.
— Так можно сказать практически обо всех хомяках. Они, конечно, выглядят обезоруживающе, пока не попытаешься их вылечить. Тогда включают всю возможную и невозможную агрессию. Привезли как-то мне пожилую самку джунгарского хомяка Нору на последней стадии болезни. Она не могла есть уже два дня и была совсем вялой, а седация могла оказаться в ее состоянии опасной.
Но во время УЗИ Нора вдруг позабыла про всю свою старческую немощь. Она встрепенулась и искусала ветврача и датчик аппарата.
— В итоге и у меня, и у аппарата остались шрамы. Мой, надеюсь, затянется. А у Норы мы нашли кисты, которые так разрослись, что мешали ей дышать. Удалили образования и немножко продлили ей жизнь. Хомячиха, по словам хозяев, сейчас здравствует.
«А У ВАС — ДЕВОЧКА!».
А самые некапризными пациентами, по мнению Александры, оказались рептилии.
— Из-за особенностей своего метаболизма они сопротивляются осмотру лишь несколько минут, а потом устают и ведут себя спокойно настолько, что многим без наркоза можно проводить диагностику — УЗИ, рентген и КТ. Самые спокойные — черепахи и бородатые агамы.
Забавных случаев в практике ветеринара тоже было немало.
— Каждую весну и осень, в период размножения у рептилий, приходят встревоженные хозяева пятнистых леопардовых эублефаров. Этих гекконов люди заводят чаще всего из-за их вечно улыбающейся мордочки. Так вот они жалуются, что их мальчик какой-то вяленький стал. Делаем УЗИ, чтобы проверить внутренние органы, и — сюрприз: «А у вас — девочка!» Уже готовится откладывать яйца. Хозяева в этот момент разводят руками: «Ну и как нам теперь нашего Гошу называть — Георгиния?».
Не обходится, как и у людей, без переживаний за самых тяжелых пациентов.
— Накануне дня рождения предвкушала спокойную смену и выход в отпуск, и тут за час до полуночи звонит хозяйка ужа — у него выпала часть кишечника. Сначала это пробуют лечить медикаментозно. Но, когда не помогло, вместо именинного пирога поехала на операцию, потому что никто больше в округе за это не брался. Счет шел на часы. Иначе при таком недуге животное распухает, отекает и погибает от боли.
Оперировали малыша в четыре руки.
— Все прошло успешно, и почти сразу змейка «ожила», и уже почти неделю держится бодро. Правда, кормить ее пока нельзя, но это временно.
50 ВИДОВ РЕПТИЛИЙ И БЕЛКА.
Любовь к животным разделяет и младший брат.
— Юра идет в девятый класс, и он с детства ездит со мной на работу. С разрешения начальства помогал выкармливать малышей, делать несложные манипуляции — ставить уколы, капельницы. И через год будет поступать в колледж, тоже станет ветеринаром.
Ветврач признает, что порой куда тяжелее, чем проводить сложные операции, успокоить тревожных хозяев, которые задают миллион вопросов, переживая за своего любимца. Это Александра, как хозяйка десятков домашних животных, понимает прекрасно.
— Мы оба с мужем — ветеринары, и дома у нас живут порядка 50 видов рептилий, три собаки и три кошки, несколько шиншилл и белка. В основном, это отказники, которых хозяева принесли усыплять по незначительным причинам. Тогда мы предлагаем подписать отказ на животное, а сами их лечим и забираем в семью или пристраиваем.
Причем старожилу уже 38 лет — это черепаха Гаврюша. Но кто бы ни появился в семье еще, всех примут как родных.