Милые рептилии и злые хомяки: Ростовский ветеринар рассказала о самых капризных пациентах и шрамах, полученных на работе

— К сожалению, экзотическими животными мало кто занимается, потому что сложнее провести им диагностику. Нередко в обычных клиниках спасти таких питомцев не удается. Когда у тебя получается после всех сложностей, победить, и пациент идет на поправку — это самая большая радость. Да, очень жаль видеть беззащитных крох, проводить им травмирующие манипуляции, но в этот момент берешь себя в руки: «А кто ему поможет, если не я?».