Группа Manic Street Preachers представили первый сингл за три года

В энергичной, духоподъемной песне в стиле 80-х говорится о построении силами влюбленных собственного «общества». Сами Manic Street Preachers охарактеризовали композицию так: «В музыкальном плане мы попытались создать движение вперед — песню, которая использует прошлое, чтобы продвинуть его в будущее, а текст — это осознание, понимание и прославление крошечных чудес, которые все еще существуют».