Группа Manic Street Preachers представили первый сингл за три года

Валлийская рок-группа Manic Street Preachers выпустила песню Decline & Fall. Трек стал их первым релизом с выпуска альбома The Ultra Vivid Lament в 2021 году.
В энергичной, духоподъемной песне в стиле 80-х говорится о построении силами влюбленных собственного «общества». Сами Manic Street Preachers охарактеризовали композицию так: «В музыкальном плане мы попытались создать движение вперед — песню, которая использует прошлое, чтобы продвинуть его в будущее, а текст — это осознание, понимание и прославление крошечных чудес, которые все еще существуют».
Релиз Decline & Fall состоялся в важную дату: 30-летие лонгплея коллектива The Holy Bible (1994). Также известно, что новый студийник валлийцев готов на 90% и выйдет в январе или феврале 2025-го.
В начале 2023-го команда переиздала пластинку Lifeblood (2004) к ее 20-летию.