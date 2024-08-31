Пятиклассник спас тонущую пожилую женщину у берегов Геленджика

Володя Тимошенко отдыхал на пляже «Багамы» с мамой, бабушкой и маленькой сестрой Анисией. Мальчик плавал в море, когда увидел тонущую пожилую женщину. Он не стал терять время и звать взрослых на помощь, а бросился к туристке сам.
«Женщина плавала на надувной подушке, которая выскользнула. Бабушка перевернулась на спину и стала захлебываться. Глубина была небольшой, поэтому я подплыл сам. Взял ее за руку, помог стать на ноги и вывел к берегу», — рассказал пятиклассник.
К Володи в эту же минуту подоспели спасатели, но им оставалось лишь найти надувную подушку, которая уже успела отплыть далеко от берега. Медицинская помощь пожилой женщине не понадобилась.
«Я заметил с вышки женщину, которая, устав плыть, перевернулась на спину. А вот встать на ноги у неё не получилось. Началась паника. Бросился ей на помощь, но мальчик оказался ближе и быстрее. Он привел женщину к берегу и тут же ушел. К счастью, все обошлось благополучно», — прокомментировал газете «Прибой» спасатель Артем.
Володя Тимошенко приехал с родителями из Хабаровска. Мальчик ходит на плавание с раннего детства. Сейчас увлекается парусным спортом. Очень хочет связать свою жизнь с морем.
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