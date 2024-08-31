Пятиклассник спас тонущую пожилую женщину у берегов Геленджика

«Я заметил с вышки женщину, которая, устав плыть, перевернулась на спину. А вот встать на ноги у неё не получилось. Началась паника. Бросился ей на помощь, но мальчик оказался ближе и быстрее. Он привел женщину к берегу и тут же ушел. К счастью, все обошлось благополучно», — прокомментировал газете «Прибой» спасатель Артем.