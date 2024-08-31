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В первую неделю сентября в Ростове пройдут массовые отключения света

Из-за технических работ без света в донской столице останутся десятки домов.
Источник: Комсомольская правда

Первая неделя осени в Ростове начнется с массового отключения электричества. Связано это с проведением технических работ. Полный список домов, где на неделе не будет света, на своем сайте опубликовал «Донэнерго».

Так, 2 сентября света не будет на улицах Профсоюзная, Фучика, Губаревича, Костромская, Белорусская, Степана Разина, Балакирева, а также в переулке Самарском и на проспекте Олимпийском.

Во вторник, 3 сентября, электричество отключат на проспекте Коммунистическом, 46/2, проспекте Стачки, 235/1, 233, 231/2, 231, 235/3, 233, 231/2, улицах Шеболдаева, Тракторной, Борисоглебской.

В среду, 4 сентября, отключения затронут улицу Дунаевского, Сакко и Ванцетти, Спартаковскую, Фурмановскую, Евдокимова, проспект Стачки, 26/1, 30.

В четверг, 5 сентября, технические работы будут проводиться на улице Баррикадной, Ленинградской, Токарной, на проспекте Нагибина, Фурмановской, Евдокимова, Бодрой.

А в пятницу, 6 сентября, света не будет на проспекте Космонавтов и улице Орбитальной.