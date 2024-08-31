Передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет

В 1980-е годы передача получила мировую известность, и тогда на экраны вышел выпуск, где главными героями был Хрюша и лягушонок-американец Кермит. Позже, в 1990-е «Спокойной ночи, малыши!» была на грани закрытия, однако этого не допустили зрители и писатель Эдуард Успенский.