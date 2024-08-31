Передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет

Шестьдесят лет назад, 1 сентября 1964 года, вышла первая серия советской и российской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Все эти годы персонажи учат юное поколение доброте и честности, а дети гарантированно получают поучительную историю и мультфильм.
Поросенок Хрюша по своей природе — бунтарь. В течение 30 лет его озвучивала Наталья Державина, а после ее ухода новый голос было сложно найти. На кастинг пришло более 100 претендентов, в результате утвердили Заслуженную артистку России Оксану Чабанюк.
«Наверное, во мне что-то есть хулиганистое», — отметила она.
У каждого персонажа передачи свое амплуа: Филя — энергичный отличник, Степаша — послушный и пугливый, а Каркуша — единственная дама в мальчишечьем коллективе. Каждую из этих кукол можно назвать произведением искусства.
«Почти 25 лет! А Хрюше 25 лет даже не вскрывали голову. Механика работает как часы. Это рекорд Гиннеса. Ни одна кукла в мире так не работает», — подчеркнул художник-постановщик Александр Саушин.
Однако изначально персонажи были другими. Тогда их делали в Театре кукол, в первом составе играл заяц Тепа с головой из папье-маше и в деревянных ботинках.
«В основном съемки были ночью. Маму я видела редко. Моя бедная мама сидела под столом. На столе работал Тепа, а за столом Валя Леонтьева», — вспоминает режиссер-постановщик, заслуженная артистка РФ, внучка знаменитого режиссера театра кукол Сергея Образцова Екатерина Образцова.
В 1980-е годы передача получила мировую известность, и тогда на экраны вышел выпуск, где главными героями был Хрюша и лягушонок-американец Кермит. Позже, в 1990-е «Спокойной ночи, малыши!» была на грани закрытия, однако этого не допустили зрители и писатель Эдуард Успенский.
«Он собрал огромную пресс-конференцию, где сказал, что это единственная передача, которая позволяет нам, когда дети ее смотрят, просто заниматься своими делами. Ровно через сутки передача была в эфире», — рассказал, президент компании «Спокойной ночи, малыши!» Александр Митрошенков.
Поколения зрителей и ведущих передачи меняются, однако куклы и заставка остаются неизменными. Она была создана мультипликатором Александром Татарским и существует уже 43 года.
К 60-летию «Спокойной ночи, малыши!» была выпущена почтовая марка с героями детской телепередачи. Как отметил в конце прошлого года Митрошенков, ни одна передача в мире не выходит так долго, поэтому она стала участником Книги рекордов Гиннесса как самая главная детская передача в мире.