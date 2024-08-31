Как в Воронеже пройдет День города в 2024 году

Пока власти продолжают подготовку к празднику в плановом режиме.
В Воронеже в рамках развлекательной программы могут выступить артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, а также певец Денис Майданов.
Представители администрации подчеркнули, что концерт Майданова организован в рамках проведения городского образовательного форума.
— Выступление Дениса Майданова, репертуар которого состоит в первую очередь из патриотических песен, было организовано для сплочения коллективов и поднятия морального духа педагогов, — прокомментировали в мэрии.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что приглашение на День города вышеназванного артиста обойдется бюджету почти в 3 млн рублей.
В 2024 году День города запланирован в Воронеже на субботу, 21 сентября. Столица Черноземья отпразднует 438 лет со дня своего основания.