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Как в Воронеже пройдет День города в 2024 году

Решение по формату празднования Дня города в Воронеже в 2024 году будет принято исходя из оперативной обстановки, незадолго до запланированной даты, сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе мэрии.

Пока власти продолжают подготовку к празднику в плановом режиме.

В Воронеже в рамках развлекательной программы могут выступить артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, а также певец Денис Майданов.

Представители администрации подчеркнули, что концерт Майданова организован в рамках проведения городского образовательного форума.

— Выступление Дениса Майданова, репертуар которого состоит в первую очередь из патриотических песен, было организовано для сплочения коллективов и поднятия морального духа педагогов, — прокомментировали в мэрии.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что приглашение на День города вышеназванного артиста обойдется бюджету почти в 3 млн рублей.

В 2024 году День города запланирован в Воронеже на субботу, 21 сентября. Столица Черноземья отпразднует 438 лет со дня своего основания.

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