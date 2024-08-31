Цех по производству полутвердого сыра открыли в Усольском районе. Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, посетил молочный завод. Кстати, в год там планируют произвести более 500 тонн сыра. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Открытие цеха по производству сыра — достижение нашей инвестиционной политики, пример того, что наши сельхозтоваропроизводители могут занять свою нишу на современном рынке и составить достойную конкуренцию импортной продукции, — отметил Игорь Кобзев.
К строительству цеха приступили в 2023 году. Реализация проекта обошлась в 170 млн руб. Кстати, завод будет изготавливать различные виды сыра. К примеру, предприятие планирует запустить производство плавленого сыра. Упаковка объемом 200 и 400 граммов можно будет приобрести в будущем со вкусом бекона, грибов, зелени и сливок.
Кроме этого, в цехе создано восемь рабочих мест. В планах увеличить это количество до 15.