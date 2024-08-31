Цех по производству полутвердого сыра открыли в Усольском районе

К строительству цеха приступили в 2023 году. Реализация проекта обошлась в 170 млн руб. Кстати, завод будет изготавливать различные виды сыра. К примеру, предприятие планирует запустить производство плавленого сыра. Упаковка объемом 200 и 400 граммов можно будет приобрести в будущем со вкусом бекона, грибов, зелени и сливок.