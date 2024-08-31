Басист Aerosmith Том Хэмилтон заявил, что еще верит в жизнеспособность группы

Хэмилтон подчеркнул, что запись новых альбомов Aerosmith также исключена. Тем не менее, как передает Variety, гитарист не сомневается, что у группы есть будущее. Вероятность того, что Aerosmith будут активны в будущем, он оценил на «7−9 из 10». Как именно, он не уточнил, но заметил, что есть множество вариантов.