На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 19 туристами и тремя членами экипажа на борту

«Непосредственно после [пропажи вертолета] был произведен облет территории с вертолета, который, к сожалению, результатов не дал. В это время уже по маршруту наблюдалась низкая облачность. Непосредственно после этого была задействована наземная группировка спасателей, которые выдвинулись из двух точек: из самого Вачкажца и из района поселка Николаевка».