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Ключи от служебных квартир получили 15 учителей в Ростове

Во время городской августовской педагогической конференции 15 семей учителей получили ключи от квартир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прошла городская августовская педагогическая конференция. На ней ключи от служебных квартир получили 15 семей учителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Важное направление в нашей работе — поддержка педагогов. Одной из значимых мер является предоставление педагогическим работникам служебного жилья, — отметил он.

По словам Алексея Логвиненко, с 2020 года из муниципального фонда на эти цели было выделено 125 жилых помещений.

Также во время конференции были вручены сертификаты по 500 тысяч десяти общеобразовательным учреждениям, которые являются лидерами мониторинга успешности.