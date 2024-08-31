Ключи от служебных квартир получили 15 учителей в Ростове

В Ростове прошла городская августовская педагогическая конференция. На ней ключи от служебных квартир получили 15 семей учителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Важное направление в нашей работе — поддержка педагогов. Одной из значимых мер является предоставление педагогическим работникам служебного жилья, — отметил он.
По словам Алексея Логвиненко, с 2020 года из муниципального фонда на эти цели было выделено 125 жилых помещений.
Также во время конференции были вручены сертификаты по 500 тысяч десяти общеобразовательным учреждениям, которые являются лидерами мониторинга успешности.