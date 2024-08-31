Проезд по автодороге обход Тольятти станет платным с 1 сентября

Оплата принимается в конце поездки. При заезде на магистраль необходимо будет взять из автомата талон. Заехать на обход Тольятти и съехать с дороги можно в трёх местах: с трассы М‑5 «Урал» у села Зелёновка, с трассы М‑5 «Урал» в одном километре севернее села Троицкое, с Южного шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти».