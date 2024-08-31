Проезд по автодороге обход Тольятти станет платным с 1 сентября

Завершается бесплатный режим работы автодороги обход Тольятти. Плата за проезд будет взиматься с 00:00 1 сентября.
Оплата принимается в конце поездки. При заезде на магистраль необходимо будет взять из автомата талон. Заехать на обход Тольятти и съехать с дороги можно в трёх местах: с трассы М‑5 «Урал» у села Зелёновка, с трассы М‑5 «Урал» в одном километре севернее села Троицкое, с Южного шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти».
Оплатить поездку можно банковской картой, наличными или транспондером в специально предназначенном для этого шлюзе. Шлюз, расположенный под знаком жёлтого цвета, предназначен для оплаты наличными или банковской картой, зелёного — для оплаты транспондером.