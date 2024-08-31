Возвращения отца не дождались два сына и дочь: медбрат из Бурятии погиб в Курской области, эвакуируя население

29-летний Бэлигто Бальжиров из Бурятии отправился в Курскую область в составе эвакуационной группы в качестве внештатного медработника 18 августа. Однако спустя три дня после прибытия сибиряк скончался при исполнении служебных обязанностей. Известно, что домой своего героя не дождались жена, двое сыновей и одна дочь.
— Бэлигто Бальжиров родился в селе Усть-Орот Кижингинского района. В 2012 году закончил Усть-Оротскую среднюю общеобразовательную школу. Увлекался спортом, являлся победителем и призером районных, республиканских турниров по боксу, входил в состав сборной школы по футболу, — рассказывают в администрации Кижингинского района.
После выпуска из школы поступил в Республиканский базовый медицинский колледж им. Раднаева на «Лечебное дело». Однако через год был призван на срочную службу. Сначала его распределили в военную часть Читы. А затем его перевели в 5-ую отдельную Гвардейскую танковую бригаду. Там он стал фельдшером и гранатометчиком.
— За время службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный военнослужащий. Но в 2014 году демобилизовался, — сообщают в районной администрации.
Тогда Бэлигто вернулся на малую родину и работал вахтовым методом в Иркутской области. Однако летом 2023 года сибиряк подписал контракт и отправился на защиту страны. «За ленточку» он убыл в составе 30-ой артиллерийской бригады. Но спустя почти полгода отправился в отпуск по состоянию здоровья.
— После лечения 28 июня 2024 года убыл на территорию ДНР. — сообщают власти района. — А 18 августа выехал в Курскую область. Однако погиб 24 августа. Бэлигто был любящим мужем, заботливым отцом, решительным человеком.
Бэлигто награжден орденом Мужества посмертно. Похороны состоятся 3 сентября 2024 года в селе Усть-Орот.