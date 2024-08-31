Возвращения отца не дождались два сына и дочь: медбрат из Бурятии погиб в Курской области, эвакуируя население

После выпуска из школы поступил в Республиканский базовый медицинский колледж им. Раднаева на «Лечебное дело». Однако через год был призван на срочную службу. Сначала его распределили в военную часть Читы. А затем его перевели в 5-ую отдельную Гвардейскую танковую бригаду. Там он стал фельдшером и гранатометчиком.