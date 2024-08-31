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Омская область получит почти 234 млн на ремонт летних лагерей

Деньги пойдут на создание жилых модулей и проведение капитального ремонта пищеблоков и медпунктов.

Источник: Комсомольская правда

Омская область получит почти 234 млн рублей на обновление детских оздоровительных лагерей. Ранее на федеральное финансирование и софинансирование из областного бюджета уже был модернизирован детский лагерь «Орленок» в Калачинском районе.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, очередной транш по президентской программе модернизации инфраструктуры детского отдыха будет направлен на создание новых жилых модулей и капремонт пищеблоков и медпунктов.

По планам, в 2027 году 2 новых жилых корпуса появятся в лагере «Динамовец», 3 — в лагере «Иртышские зори» в Омском районе.

Капитальный ремонт пищеблоков и медпунктов пройдет в лагерях «Динамовец» и «Лесная поляна» Тарского района. Также обновятся пищеблоки в лагерях «Солнечная поляна», «Юбилейный» и «Лесная поляна».

«Отмечу, что Омская область получила самый большой объем финансирования из 24 регионов, которые прошли отбор на 2027 год», — рассказал глава региона.