Ольга Серябкина заявила, что Коста Лакоста сам предложил ей записать фит

Поп-артистка Ольга Серябкина рассказала о том, как был создан трек «По улицам» — ее первая коллаборация с Костой Лакостой. По словам певицы, музыкант прислал ей уже готовую композицию и сам предложил совместную работу.
Серябкина признала, что у них разные стили, но искать точки соприкосновения ей тем не менее понравилось. Как артистка отметила в беседе с 360.ru, любая такая коллаборация служит для нее новым источником вдохновения.
Музыканты также рассказали о том, что послужило вдохновением для съемок клипа на песню. По словам Лакосты, идея пришла к нему «от Вселенной». Помимо самих исполнителей, в клипе также снялись Элджей, Мия Бойка, теннисистка Светлана Кузнецова и дизайнер Полина Репик.
Ранее Ольга Серябкина представила трек СУПЕРГЕРОЙ, записанный совместно с DJ Smash.