После падения школьника в яму с кипятком в Ростове возбудят уголовное дело

Напомним, происшествие случилось 27 августа на улице Передовой. Школьник пошел выбрасывать мусор и провалился в яму, которую раскопали для ремонта теплотрассы. Ребенку удалось выбраться из западни самостоятельно. Но он получил ожоги конечностей первой и второй степени. В итоге мальчика госпитализировали.