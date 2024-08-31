Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После падения школьника в яму с кипятком в Ростове возбудят уголовное дело

Глава СК РФ потребовал возбудить уголовное дело о травмировании ребенка в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове после падения 8-летнего мальчика в грунтовую яму с кипятком председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Напомним, происшествие случилось 27 августа на улице Передовой. Школьник пошел выбрасывать мусор и провалился в яму, которую раскопали для ремонта теплотрассы. Ребенку удалось выбраться из западни самостоятельно. Но он получил ожоги конечностей первой и второй степени. В итоге мальчика госпитализировали.

После случившегося была организована доследственная проверка.

— Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщили в ведомстве.