После падения школьника в яму с кипятком в Ростове возбудят уголовное дело

В Ростове после падения 8-летнего мальчика в грунтовую яму с кипятком председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Напомним, происшествие случилось 27 августа на улице Передовой. Школьник пошел выбрасывать мусор и провалился в яму, которую раскопали для ремонта теплотрассы. Ребенку удалось выбраться из западни самостоятельно. Но он получил ожоги конечностей первой и второй степени. В итоге мальчика госпитализировали.
После случившегося была организована доследственная проверка.
— Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщили в ведомстве.