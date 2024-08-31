Михаил Котюков помог красноярке решить проблему с установкой твердотопливного котла

Жительница краевой столицы Елена Овчаренко решила принять участие в федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», чтобы бесплатно заменить свою старую угольную печь. Но комиссия, которая приехала по заявке, посчитала, что новое оборудование не поместится в небольшой кочегарке.