Михаил Котюков помог красноярке решить проблему с установкой твердотопливного котла

Об этом руководитель региона рассказал у себя в телеграм-канале.
Жительница краевой столицы Елена Овчаренко решила принять участие в федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», чтобы бесплатно заменить свою старую угольную печь. Но комиссия, которая приехала по заявке, посчитала, что новое оборудование не поместится в небольшой кочегарке.
Михаил Котюков поручил министру экологии индивидуально работать с каждым участником программы. Повторный выезд к женщине показал, что одну из стен можно переделать без дополнительных затрат и установить современный котел.
«Работу в доме Елены Ивановны подрядчики пообещали завершить до начала отопительного сезона. Считаю, что только такое встречное движение жителей и власти принесет результат в нашей борьбе за чистое небо», — отметил руководитель региона.
Напомним, что в Красноярске до конца 2024 года с печного и угольного отопления на более экологичное планируют перевести 105 частных домов.