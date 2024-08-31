Олбани
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Котюков помог красноярке решить проблему с установкой твердотопливного котла

Губернатор Михаил Котюков помог красноярке решить проблему с переходом на экологичное отопление и установить твердотопливный котел.

Источник: Правительство Красноярского края

Об этом руководитель региона рассказал у себя в телеграм-канале.

Жительница краевой столицы Елена Овчаренко решила принять участие в федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», чтобы бесплатно заменить свою старую угольную печь. Но комиссия, которая приехала по заявке, посчитала, что новое оборудование не поместится в небольшой кочегарке.

Михаил Котюков поручил министру экологии индивидуально работать с каждым участником программы. Повторный выезд к женщине показал, что одну из стен можно переделать без дополнительных затрат и установить современный котел.

«Работу в доме Елены Ивановны подрядчики пообещали завершить до начала отопительного сезона. Считаю, что только такое встречное движение жителей и власти принесет результат в нашей борьбе за чистое небо», — отметил руководитель региона.

Напомним, что в Красноярске до конца 2024 года с печного и угольного отопления на более экологичное планируют перевести 105 частных домов.