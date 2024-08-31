В Волгограде с 1 сентября изменят маршрут троллейбуса № 15а

С 1 сентября в Волгограде протяженность троллейбусного маршрута № 15а будет увеличена на 3 км в сторону микрорайона Жилгородок, сообщили в администрации Волгограда.
Подвижной состав с возможностью автономного хода после остановки «Больничный комплекс» продолжит движение по улицам Землячки, Шекснинской и Восточно-Казахстанской.
Всего на линии будут курсировать свыше 20 машин. Интервал движения в часы пик составит 7 минут, в межпиковое время — 12 минут, а в позднее вечернее время — до 20 минут.
Продление маршрута проводится благодаря реализации мероприятий по обновлению общественного транспорта, которые включены в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.
Добавим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи перед профильными ведомствами поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Так, за последние 10 лет на линии вышло более 1000 единиц подвижного состава, в том числе за 2022−2024 годы — около 500.