В Волгограде с 1 сентября изменят маршрут троллейбуса № 15а

Добавим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи перед профильными ведомствами поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Так, за последние 10 лет на линии вышло более 1000 единиц подвижного состава, в том числе за 2022−2024 годы — около 500.