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На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов — ВИДЕО

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.

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«Прошел сильный ливень с градом и очень сильным ветром. Порывы ветра длились около 15 минут, но успели наделать беды. В целом по селу Холмовка повреждены около 40 домовладений, наиболее пострадали шесть домов, где более половины площади кровель снесло ветром. Жертв и пострадавших нет», — сказала Ястребова.

Она отметила, что на данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник.

«Люди помогают друг другу, общими силами находят материал, делятся им друг с другом, чтобы временно перекрыть поврежденные крыши. Тем, чьи дома пострадали наиболее серьезно, будем помогать», — добавила Ястребова.

На месте работают сотрудники администрации, общий объем ущерба выясняется.