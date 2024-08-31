На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов — ВИДЕО

«Прошел сильный ливень с градом и очень сильным ветром. Порывы ветра длились около 15 минут, но успели наделать беды. В целом по селу Холмовка повреждены около 40 домовладений, наиболее пострадали шесть домов, где более половины площади кровель снесло ветром. Жертв и пострадавших нет», — сказала Ястребова.