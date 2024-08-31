В Новочеркасске вновь откроют военное училище связи

В Новочеркасске заново откроют высшее военное командное училище связи. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В 2026 году планируется провести первый набор курсантов. Предполагается, что каждый год училище будет выпускать более 1100 специалистов.
Абитуриенты смогут поступить на такие направления, как системы радиосвязи спецназначения, системы коммуникации и сети связи специального назначения, системы специальной спутниковой связи, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
— После пяти лет учебы выпускникам будет присваиваться воинское звание лейтенанта и квалификация «инженер» с выдачей диплома государственного образца, — говорится в документе.
Известно, что административно-учебный корпус училища будет располагаться в помещениях кадетского корпуса Войска Донского. А рядом построят казармы, спортивный зал и учебно-лабораторный корпус.
Напомним, ранее училище прекратило свое существование в октябре 2011 года.