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В Новочеркасске вновь откроют военное училище связи

В 2026 году в Новочеркасске пройдет первый набор курсантов в новое военное училище связи.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске заново откроют высшее военное командное училище связи. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2026 году планируется провести первый набор курсантов. Предполагается, что каждый год училище будет выпускать более 1100 специалистов.

Абитуриенты смогут поступить на такие направления, как системы радиосвязи спецназначения, системы коммуникации и сети связи специального назначения, системы специальной спутниковой связи, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.

— После пяти лет учебы выпускникам будет присваиваться воинское звание лейтенанта и квалификация «инженер» с выдачей диплома государственного образца, — говорится в документе.

Известно, что административно-учебный корпус училища будет располагаться в помещениях кадетского корпуса Войска Донского. А рядом построят казармы, спортивный зал и учебно-лабораторный корпус.

Напомним, ранее училище прекратило свое существование в октябре 2011 года.