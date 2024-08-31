Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничных регионов в РФ

— А я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном (Кеосаяном — прим. «ВМ») оплачиваем переезд и проживание, — заявила Симоньян.
По ее словам, Вооруженные силы Украины ответят за обстрел Белгорода. За нападение на мирное население «Киеву летит прямо сейчас», следует из сообщения в Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших мирных жителей в Белгороде при ударе ВСУ РСЗО Vampire возросло до 46. По его словам, среди них семеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
31 августа Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Белгород.
Ранее Гладков, комментируя сообщения СМИ о попытках прорваться через границу, сообщал, что ситуация на границе региона сложная, но контролируемая.